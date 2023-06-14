14 июня 2023

Мэр Сургута проинспектировал ход ведения ремонта городских дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчик обещает завершить ремонт осенью вместо декабря 2024 года Фото:

В Сургуте (ХМАО) ремонт Комсомольского проспекта подрядчик планирует завершить раньше срока. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов после выезда на объект.

«Вместе с коллегами проинспектировал работы на Комсомольском проспекте — по участку от улицы Югорской до Щепеткина. Срок сдачи объекта по муниципальному контракту — это декабрь следующего года, но АО „Автодорстрой“ планирует завершить ремонт уже этой осенью», — сообщает Филатов в своем telegram-канале. При этом подрядчик гарантирует, что сокращение сроков ремонта не скажется на качестве выполняемых работ. В настоящее время выполнена половина от запланированного объема.

Уточняется, что в приоритете так же ремонт улиц Бажова и Привокзальная. За летний сезон планируется решить вопрос с колейностью на дорогах, провести ремонт проездов и ямочный ремонт.

Ранее URA.RU сообщало, что водители вынуждены часами стоять в пробках, чтобы попасть из Тюмени в ХМАО по федеральной автодороге Р-404, которую из-за большого количества аварий прозвали «трассой смерти». Заторы связаны с капремонтом участка трассы с 154-го по 168-й километр.

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В Сургуте (ХМАО) ремонт Комсомольского проспекта подрядчик планирует завершить раньше срока. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов после выезда на объект. «Вместе с коллегами проинспектировал работы на Комсомольском проспекте — по участку от улицы Югорской до Щепеткина. Срок сдачи объекта по муниципальному контракту — это декабрь следующего года, но АО „Автодорстрой“ планирует завершить ремонт уже этой осенью», — сообщает Филатов в своем telegram-канале. При этом подрядчик гарантирует, что сокращение сроков ремонта не скажется на качестве выполняемых работ. В настоящее время выполнена половина от запланированного объема. Уточняется, что в приоритете так же ремонт улиц Бажова и Привокзальная. За летний сезон планируется решить вопрос с колейностью на дорогах, провести ремонт проездов и ямочный ремонт. Ранее URA.RU сообщало, что водители вынуждены часами стоять в пробках, чтобы попасть из Тюмени в ХМАО по федеральной автодороге Р-404, которую из-за большого количества аварий прозвали «трассой смерти». Заторы связаны с капремонтом участка трассы с 154-го по 168-й километр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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