Мэр Сургута проинспектировал ход ведения ремонта городских дорог

15 июня 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

Подрядчик обещает завершить ремонт осенью вместо декабря 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) ремонт Комсомольского проспекта подрядчик планирует завершить раньше срока. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов после выезда на объект. «Вместе с коллегами проинспектировал работы на Комсомольском проспекте — по участку от улицы Югорской до Щепеткина. Срок сдачи объекта по муниципальному контракту — это декабрь следующего года, но АО „Автодорстрой“ планирует завершить ремонт уже этой осенью», — сообщает Филатов в своем telegram-канале. При этом подрядчик гарантирует, что сокращение сроков ремонта не скажется на качестве выполняемых работ. В настоящее время выполнена половина от запланированного объема. Уточняется, что в приоритете так же ремонт улиц Бажова и Привокзальная. За летний сезон планируется решить вопрос с колейностью на дорогах, провести ремонт проездов и ямочный ремонт. Ранее URA.RU сообщало, что водители вынуждены часами стоять в пробках, чтобы попасть из Тюмени в ХМАО по федеральной автодороге Р-404, которую из-за большого количества аварий прозвали «трассой смерти». Заторы связаны с капремонтом участка трассы с 154-го по 168-й километр.

В Сургуте (ХМАО) ремонт Комсомольского проспекта подрядчик планирует завершить раньше срока. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов после выезда на объект. «Вместе с коллегами проинспектировал работы на Комсомольском проспекте — по участку от улицы Югорской до Щепеткина. Срок сдачи объекта по муниципальному контракту — это декабрь следующего года, но АО „Автодорстрой“ планирует завершить ремонт уже этой осенью», — сообщает Филатов в своем telegram-канале. При этом подрядчик гарантирует, что сокращение сроков ремонта не скажется на качестве выполняемых работ. В настоящее время выполнена половина от запланированного объема. Уточняется, что в приоритете так же ремонт улиц Бажова и Привокзальная. За летний сезон планируется решить вопрос с колейностью на дорогах, провести ремонт проездов и ямочный ремонт. Ранее URA.RU сообщало, что водители вынуждены часами стоять в пробках, чтобы попасть из Тюмени в ХМАО по федеральной автодороге Р-404, которую из-за большого количества аварий прозвали «трассой смерти». Заторы связаны с капремонтом участка трассы с 154-го по 168-й километр.