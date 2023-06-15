ВСУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ во главе с Гросси 16 июня 2023 в 00:06 Размер текста - 17 + Карчаа сообщил, что пострадавших членов миссии не было Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с ее генеральным директором Рафаэлем Гросси. Это произошло во время ее возвращения на Украину. Об этом рассказал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой», — сообщил Карчаа, его слова приводит ТАСС. По словам советника, миссии МАГАТЭ пришлось переждать атаку, пострадавших в итоге не было. Ранее Гросси заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что собирается посетить страну с целью оценить ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказывал, что Киев отказался создать зону безопасности вокруг ядерного объекта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с ее генеральным директором Рафаэлем Гросси. Это произошло во время ее возвращения на Украину. Об этом рассказал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой», — сообщил Карчаа, его слова приводит ТАСС. По словам советника, миссии МАГАТЭ пришлось переждать атаку, пострадавших в итоге не было. Ранее Гросси заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что собирается посетить страну с целью оценить ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказывал, что Киев отказался создать зону безопасности вокруг ядерного объекта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям