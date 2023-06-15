ВСУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ во главе с Гросси

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с ее генеральным директором Рафаэлем Гросси. Это произошло во время ее возвращения на Украину. Об этом рассказал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой», — сообщил Карчаа, его слова приводит ТАСС. По словам советника, миссии МАГАТЭ пришлось переждать атаку, пострадавших в итоге не было.
Ранее Гросси заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что собирается посетить страну с целью оценить ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказывал, что Киев отказался создать зону безопасности вокруг ядерного объекта.
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