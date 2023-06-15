Глава ГУР Буданов пытался убить губернатора Сальдо ракетами «Экскалибур»

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов отдал приказ об атаке высокоточными ракетами «Экскалибур» по Херсонской области, где находился ее губернатор Владимир Сальдо. Об этом рассказал сам политик.
«В прошлую пятницу, 9 июня, по преступному приказу Буданова и его так называемого „руководителя“ Зеленского марионеточный киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области», —
Ранее стало известно о ранении Буданова во время ракетного обстрела здания ГУР на острове Рыбальском. Начальника украинской разведки отправили лечиться в Берлин.
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