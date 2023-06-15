15 июня 2023

Глава ГУР Буданов пытался убить губернатора Сальдо ракетами «Экскалибур»

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
Кирилл Буданов отдал приказ атаковать Херсонскую область ракетами Фото:

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов отдал приказ об атаке высокоточными ракетами «Экскалибур» по Херсонской области, где находился ее губернатор Владимир Сальдо. Об этом рассказал сам политик.

«В прошлую пятницу, 9 июня, по преступному приказу Буданова и его так называемого „руководителя“ Зеленского марионеточный киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области», — написал Сальдо у себя в telegram-канале. По словам губернатора, от обстрела пострадали мирные жители.

Ранее стало известно о ранении Буданова во время ракетного обстрела здания ГУР на острове Рыбальском. Начальника украинской разведки отправили лечиться в Берлин.

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Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов отдал приказ об атаке высокоточными ракетами «Экскалибур» по Херсонской области, где находился ее губернатор Владимир Сальдо. Об этом рассказал сам политик. «В прошлую пятницу, 9 июня, по преступному приказу Буданова и его так называемого „руководителя“ Зеленского марионеточный киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области», — написал Сальдо у себя в telegram-канале. По словам губернатора, от обстрела пострадали мирные жители. Ранее стало известно о ранении Буданова во время ракетного обстрела здания ГУР на острове Рыбальском. Начальника украинской разведки отправили лечиться в Берлин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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