След пропавшего главы ГУР Буданова отыскался в Берлине

РИАН: Буданов тяжело ранен в Киеве и отправлен на лечение в Берлин

15 июня 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Буданов перестал появляться на публике с 29 мая Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов получил тяжелое ранение в ходе ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. Сейчас его лечат в Германии, сообщают осведомленные источники. «Кирилл Буданов был ранен во время российского удара утром 29 мая по зданию ГУР на острове Рыбальском в Киеве. Российская ракета залетела в соседний кабинет. Буданова достали из-под завалов и эвакуировали сначала на военную базу Жешув в Польше, а оттуда в госпиталь бундесвера в Берлине», — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Инсайдеры, в свою очередь ссылаются на сведения, полученным российскими силовиками от источников в ГУР Украины. По данным РИА Новости, в Берлин Буданова перевозил борт воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США. Запись о его полете есть в данных сервиса Flightaradar. Согласно сводке Минобороны РФ, 29 мая был нанесен ракетный удар по аэродромам Украины, вследствие чего поражены командные пункты, радиолокационные посты и авиационная техника. Украинские каналы сообщали, что под ударом оказался и офис ГУР. С этого же дня Буданов перестал появляться на публике. По данным источника РИА Новости, сейчас начальник ГУР находится в тяжелом состоянии. Ранее Киев опроверг информацию о смерти Буданова. В мае Буданов признал причастность Киева к терактам в России. «Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей», — заявил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов получил тяжелое ранение в ходе ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. Сейчас его лечат в Германии, сообщают осведомленные источники. «Кирилл Буданов был ранен во время российского удара утром 29 мая по зданию ГУР на острове Рыбальском в Киеве. Российская ракета залетела в соседний кабинет. Буданова достали из-под завалов и эвакуировали сначала на военную базу Жешув в Польше, а оттуда в госпиталь бундесвера в Берлине», — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Инсайдеры, в свою очередь ссылаются на сведения, полученным российскими силовиками от источников в ГУР Украины. По данным РИА Новости, в Берлин Буданова перевозил борт воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США. Запись о его полете есть в данных сервиса Flightaradar. Согласно сводке Минобороны РФ, 29 мая был нанесен ракетный удар по аэродромам Украины, вследствие чего поражены командные пункты, радиолокационные посты и авиационная техника. Украинские каналы сообщали, что под ударом оказался и офис ГУР. С этого же дня Буданов перестал появляться на публике. По данным источника РИА Новости, сейчас начальник ГУР находится в тяжелом состоянии. Ранее Киев опроверг информацию о смерти Буданова. В мае Буданов признал причастность Киева к терактам в России. «Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей», — заявил он.