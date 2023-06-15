15 июня 2023

На челябинских озерах похолодает к выходным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михалкова Юлия на акции по уборке мусора на озере Тургояк. Челябинск , катер, лето, природа урала, релаксация, отдых, уральский край, климат, отпуск, природа, внутренний туризм, вода, туризм, лодка, экология, озеро тургояк
На Тургояке по ночам будет до +9 Фото:

Температура воздуха в окрестностях популярных озер Челябинской области, таких как Тургояк, Увильды, Кисегач и Еловое, в ближайшие выходные опустится до +18…+20 градусов. Об этом свидетельствую прогнозы синоптиков.

«На Тургояке 17 июня ожидается до +23 днем и +10 ночью. В воскресенье похолодает до +18 днем и + 9 ночью», — говорится в прогнозе на сайте «Гисметео».

На Увильдах, Кисегаче и Еловом в субботу будет до +20 днем и +10 ночью. К воскресенью дневная температура опустится до +18, ночная — до +7. Все выходные будет ветрено — до 8 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что на регион надвигается дождливая и ветренная погода с грозами. В горах и низинах ночью будет до +3.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Температура воздуха в окрестностях популярных озер Челябинской области, таких как Тургояк, Увильды, Кисегач и Еловое, в ближайшие выходные опустится до +18…+20 градусов. Об этом свидетельствую прогнозы синоптиков. «На Тургояке 17 июня ожидается до +23 днем и +10 ночью. В воскресенье похолодает до +18 днем и + 9 ночью», — говорится в прогнозе на сайте «Гисметео». На Увильдах, Кисегаче и Еловом в субботу будет до +20 днем и +10 ночью. К воскресенью дневная температура опустится до +18, ночная — до +7. Все выходные будет ветрено — до 8 метров в секунду. Ранее сообщалось, что на регион надвигается дождливая и ветренная погода с грозами. В горах и низинах ночью будет до +3.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...