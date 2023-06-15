На челябинских озерах похолодает к выходным

Температура воздуха в окрестностях популярных озер Челябинской области, таких как Тургояк, Увильды, Кисегач и Еловое, в ближайшие выходные опустится до +18…+20 градусов. Об этом свидетельствую прогнозы синоптиков.
«На Тургояке 17 июня ожидается до +23 днем и +10 ночью. В воскресенье похолодает до +18 днем и + 9 ночью», — говорится в прогнозе на сайте «Гисметео».
На Увильдах, Кисегаче и Еловом в субботу будет до +20 днем и +10 ночью. К воскресенью дневная температура опустится до +18, ночная — до +7. Все выходные будет ветрено — до 8 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что на регион надвигается дождливая и ветренная погода с грозами. В горах и низинах ночью будет до +3.
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