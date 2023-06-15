Силуанов тремя словами объяснил отказ от доллара

Силуанов: доллар стал дубиной, которой размахивают

16 июня 2023 в 04:28 Размер текста - 17 +

Силуанов считает, что доллар потерял статус мировой резервной валюты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Доллар потерял к себе доверие после введения ограничений на перечисление долларовых средств, тем самым став способом манипуляции против неугодных стран. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «К доллару привыкли, доллар котируется, цены на большинство товаров в долларах, к долларовым индексам привязаны стоимости бумаг во всем мире и так далее. Поэтому, безусловно, быстро это не сделаешь (уход от доллара — прим. URA.RU), но тенденция началась из-за того, что доллар потерял к себе доверие, стал дубиной, которой размахивают», — сообщил глава Минфина РФ журналистам «Известий». Силуанов отметил, что доллар не может считаться мировой резервной валютой после введенных ограничений, так как отсутствует стабильность в его использовании. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что трансформация мировой экономики проходит болезненно для всех ее участников. Изменения происходят в связи с недружественными действиями западных стран. При этом Россия старается найти свое место в новых реалиях и сохранить свой суверенитет.

Доллар потерял к себе доверие после введения ограничений на перечисление долларовых средств, тем самым став способом манипуляции против неугодных стран. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «К доллару привыкли, доллар котируется, цены на большинство товаров в долларах, к долларовым индексам привязаны стоимости бумаг во всем мире и так далее. Поэтому, безусловно, быстро это не сделаешь (уход от доллара — прим. URA.RU), но тенденция началась из-за того, что доллар потерял к себе доверие, стал дубиной, которой размахивают», — сообщил глава Минфина РФ журналистам «Известий». Силуанов отметил, что доллар не может считаться мировой резервной валютой после введенных ограничений, так как отсутствует стабильность в его использовании. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что трансформация мировой экономики проходит болезненно для всех ее участников. Изменения происходят в связи с недружественными действиями западных стран. При этом Россия старается найти свое место в новых реалиях и сохранить свой суверенитет.