Baza: в Курской области БПЛА атаковал вышку связи и влетел в здание. Видео

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
Площадь пожара после предполагаемого удара составила 1500 квадратных метров Фото:

В Курской области прогремел взрыв. Предполагается атака беспилотного летального аппарата (БПЛА) на вышку связи. Об этом сообщают в соцсетях.

«В Курской области взрыв. По предварительным данным беспилотник атаковал вышку связи, но, задев ее, влетел в административное здание предприятия «Белполь», — передает telegram-канал Baza. Также сообщается, что площадь пожара, возникшего в результате удара, составляет 1500 квадратных метров.

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В Курской области прогремел взрыв. Предполагается атака беспилотного летального аппарата (БПЛА) на вышку связи. Об этом сообщают в соцсетях. «В Курской области взрыв. По предварительным данным беспилотник атаковал вышку связи, но, задев ее, влетел в административное здание предприятия «Белполь», — передает telegram-канал Baza. Также сообщается, что площадь пожара, возникшего в результате удара, составляет 1500 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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