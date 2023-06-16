Площадь пожара после предполагаемого удара составила 1500 квадратных метров
В Курской области прогремел взрыв. Предполагается атака беспилотного летального аппарата (БПЛА) на вышку связи. Об этом сообщают в соцсетях.
«В Курской области взрыв. По предварительным данным беспилотник атаковал вышку связи, но, задев ее, влетел в административное здание предприятия «Белполь», — передает telegram-канал Baza. Также сообщается, что площадь пожара, возникшего в результате удара, составляет 1500 квадратных метров.
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