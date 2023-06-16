Baza: в Курской области БПЛА атаковал вышку связи и влетел в здание. Видео

16 июня 2023 в 05:27 Размер текста - 17 +

Площадь пожара после предполагаемого удара составила 1500 квадратных метров Фото: Министерство обороны Великобритании В Курской области прогремел взрыв. Предполагается атака беспилотного летального аппарата (БПЛА) на вышку связи. Об этом сообщают в соцсетях. «В Курской области взрыв. По предварительным данным беспилотник атаковал вышку связи, но, задев ее, влетел в административное здание предприятия «Белполь», — передает telegram-канал Baza. Также сообщается, что площадь пожара, возникшего в результате удара, составляет 1500 квадратных метров.

В Курской области прогремел взрыв. Предполагается атака беспилотного летального аппарата (БПЛА) на вышку связи. Об этом сообщают в соцсетях. «В Курской области взрыв. По предварительным данным беспилотник атаковал вышку связи, но, задев ее, влетел в административное здание предприятия «Белполь», — передает telegram-канал Baza. Также сообщается, что площадь пожара, возникшего в результате удара, составляет 1500 квадратных метров.