15 июня 2023

Турагенты рассказали, стоит ли пермякам ждать горящие путевки в Турцию в июле

Пермские турагенты «Акапулько»: скидок на летний отдых в Турции не ожидается
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. архив. Пермь, парусник, морской порт, бухта, анталья, морские прогулки, туоизм в турции
Пермякам советуют не откладывать покупку путевки на лето Фото:

Пермские туроператоры не советуют откладывать покупку путевки на последний момент. Спрос на отдых в Турции всегда был и остается достаточно высоким, поэтому шансы получить горящую путевку очень малы, пояснили турагенты пермской фирмы «Акапулько» в социальной сети «ВКонтакте».

«Не ждите горящих туров на июнь и июль. Это как играть в „Русскую рулетку“. Вы можете прождать горящие путевки, а в итоге переплатите, потому что Турция всегда была и будет на первом месте по продажам», — отмечают в турфирме.

По словам турагентов, выгодные предложения появляются из-за того, что непопулярные отели снижают цены, чтобы заполнить пустые номера. Обычно отели дают до 10 мест на всю страну, и их разбирают из моментально. Кроме того, сейчас цены наоборот только растут. Были случаи, когда за полчаса путевки подорожали на 16 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, за какую цену пермяки могут отдохнуть в июне на русских курортах. Цены начинаются от 43 тысяч рублей на человека.

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Пермские туроператоры не советуют откладывать покупку путевки на последний момент. Спрос на отдых в Турции всегда был и остается достаточно высоким, поэтому шансы получить горящую путевку очень малы, пояснили турагенты пермской фирмы «Акапулько» в социальной сети «ВКонтакте». «Не ждите горящих туров на июнь и июль. Это как играть в „Русскую рулетку“. Вы можете прождать горящие путевки, а в итоге переплатите, потому что Турция всегда была и будет на первом месте по продажам», — отмечают в турфирме. По словам турагентов, выгодные предложения появляются из-за того, что непопулярные отели снижают цены, чтобы заполнить пустые номера. Обычно отели дают до 10 мест на всю страну, и их разбирают из моментально. Кроме того, сейчас цены наоборот только растут. Были случаи, когда за полчаса путевки подорожали на 16 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, за какую цену пермяки могут отдохнуть в июне на русских курортах. Цены начинаются от 43 тысяч рублей на человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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