Турагенты рассказали, стоит ли пермякам ждать горящие путевки в Турцию в июле

Пермские турагенты «Акапулько»: скидок на летний отдых в Турции не ожидается

16 июня 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Пермякам советуют не откладывать покупку путевки на лето Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские туроператоры не советуют откладывать покупку путевки на последний момент. Спрос на отдых в Турции всегда был и остается достаточно высоким, поэтому шансы получить горящую путевку очень малы, пояснили турагенты пермской фирмы «Акапулько» в социальной сети «ВКонтакте». «Не ждите горящих туров на июнь и июль. Это как играть в „Русскую рулетку“. Вы можете прождать горящие путевки, а в итоге переплатите, потому что Турция всегда была и будет на первом месте по продажам», — отмечают в турфирме. По словам турагентов, выгодные предложения появляются из-за того, что непопулярные отели снижают цены, чтобы заполнить пустые номера. Обычно отели дают до 10 мест на всю страну, и их разбирают из моментально. Кроме того, сейчас цены наоборот только растут. Были случаи, когда за полчаса путевки подорожали на 16 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, за какую цену пермяки могут отдохнуть в июне на русских курортах. Цены начинаются от 43 тысяч рублей на человека.

Пермские туроператоры не советуют откладывать покупку путевки на последний момент. Спрос на отдых в Турции всегда был и остается достаточно высоким, поэтому шансы получить горящую путевку очень малы, пояснили турагенты пермской фирмы «Акапулько» в социальной сети «ВКонтакте». «Не ждите горящих туров на июнь и июль. Это как играть в „Русскую рулетку“. Вы можете прождать горящие путевки, а в итоге переплатите, потому что Турция всегда была и будет на первом месте по продажам», — отмечают в турфирме. По словам турагентов, выгодные предложения появляются из-за того, что непопулярные отели снижают цены, чтобы заполнить пустые номера. Обычно отели дают до 10 мест на всю страну, и их разбирают из моментально. Кроме того, сейчас цены наоборот только растут. Были случаи, когда за полчаса путевки подорожали на 16 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, за какую цену пермяки могут отдохнуть в июне на русских курортах. Цены начинаются от 43 тысяч рублей на человека.