WSWS: контрнаступление Киева за 10 дней стало кровавой баней для ВСУ 16 июня 2023 в 08:04 Размер текста - 17 + ВСУ несут огромные потери при контрнаступлении, сообщает WSWS Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За 10 дней контрнаступления Украина потеряла столько солдат, что поле боя для ВСУ превратилось в «кровавую баню». Об этом пишет Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «За десять дней наступление [Киева] превратилось в кровавую бойню для украинских солдат», — говорится в материале издания. Там уточнили, что многие бойцы, отправленные в наступление, являются новобранцами и не имеют должной подготовки и боевого опыта. По словам автора статьи Андре Деймона, США и другие страны Запада теперь называют «огромным триумфом» способность украинских войск захватить и удерживать несколько часов крошечную деревню. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ при контрнаступлении сталкиваются с мощным сопротивлением со стороны ВС РФ, передает телеканал 360. Во французском издании Ouest-France писали, что украинские потери говорят о непрофессионализме танкистов Киева, пишет «Национальная служба новостей». В американской газете The New York Times писали, что ВСУ пока что используют «пробные атаки», разведывая местность, передает Пятый Канал. За 10 дней контрнаступления Украина потеряла столько солдат, что поле боя для ВСУ превратилось в «кровавую баню». Об этом пишет Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «За десять дней наступление [Киева] превратилось в кровавую бойню для украинских солдат», — говорится в материале издания. Там уточнили, что многие бойцы, отправленные в наступление, являются новобранцами и не имеют должной подготовки и боевого опыта. По словам автора статьи Андре Деймона, США и другие страны Запада теперь называют «огромным триумфом» способность украинских войск захватить и удерживать несколько часов крошечную деревню. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ при контрнаступлении сталкиваются с мощным сопротивлением со стороны ВС РФ, передает телеканал 360. Во французском издании Ouest-France писали, что украинские потери говорят о непрофессионализме танкистов Киева, пишет «Национальная служба новостей». В американской газете The New York Times писали, что ВСУ пока что используют «пробные атаки», разведывая местность, передает Пятый Канал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям