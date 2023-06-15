15 июня 2023

WSWS: контрнаступление Киева за 10 дней стало кровавой баней для ВСУ

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Вооруженные силы Украины.stock, берет, ВСУ, stock
ВСУ несут огромные потери при контрнаступлении, сообщает WSWS Фото:
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За 10 дней контрнаступления Украина потеряла столько солдат, что поле боя для ВСУ превратилось в «кровавую баню». Об этом пишет Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS).

«За десять дней наступление [Киева] превратилось в кровавую бойню для украинских солдат», — говорится в материале издания. Там уточнили, что многие бойцы, отправленные в наступление, являются новобранцами и не имеют должной подготовки и боевого опыта. По словам автора статьи Андре Деймона, США и другие страны Запада теперь называют «огромным триумфом» способность украинских войск захватить и удерживать несколько часов крошечную деревню.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ при контрнаступлении сталкиваются с мощным сопротивлением со стороны ВС РФ, передает телеканал 360. Во французском издании Ouest-France писали, что украинские потери говорят о непрофессионализме танкистов Киева, пишет «Национальная служба новостей». В американской газете The New York Times писали, что ВСУ пока что используют «пробные атаки», разведывая местность, передает Пятый Канал.

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За 10 дней контрнаступления Украина потеряла столько солдат, что поле боя для ВСУ превратилось в «кровавую баню». Об этом пишет Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «За десять дней наступление [Киева] превратилось в кровавую бойню для украинских солдат», — говорится в материале издания. Там уточнили, что многие бойцы, отправленные в наступление, являются новобранцами и не имеют должной подготовки и боевого опыта. По словам автора статьи Андре Деймона, США и другие страны Запада теперь называют «огромным триумфом» способность украинских войск захватить и удерживать несколько часов крошечную деревню. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ при контрнаступлении сталкиваются с мощным сопротивлением со стороны ВС РФ, передает телеканал 360. Во французском издании Ouest-France писали, что украинские потери говорят о непрофессионализме танкистов Киева, пишет «Национальная служба новостей». В американской газете The New York Times писали, что ВСУ пока что используют «пробные атаки», разведывая местность, передает Пятый Канал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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