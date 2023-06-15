В Тюмени выросли продажи автомобилей премиального сегмента. Инфографика

16 июня 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Сильнее всего выросли цены на китайские и японские авто премиум-класса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени резко выросли продажи японских и китайских автомобилей премиального класса. Анализ рынка машин Тюменской области за первые пять месяцев 2023 года провел сервис cenamashin.ru. «Самый стабильный прирост продаж показывает японский премиум-производитель Acura: в 2023 году продано всего 18 авто этой марки, но прирост продаж составил 125%. На втором месте — SsangYong с приростом 111%; на третьем — Land Rover, показавший прирост в 71%», — сообщает сервис. Отмечается, что рост продаж произошел и у «АвтоВАЗа». В Тюмени в 2023 году продали больше трех тысяч штук, это на 50% больше, чем в 2022 году. А вот большинство европейских марок потеряли популярность: продажи Citroen упали на 30%, Renault — на 17%, Volvo на 14%, а народный Ford потерял 2,5%. «С европейцами сейчас самая большая проблема, в любых сегментах — запчастей из-за санкций не достать, даже аналоги стали почти такие же дорогие, как оригиналы», — пояснили URA.RU в одном из автосервисов Тюмени. Ранее агентство рассказало, где жители Тюмени могут приобрести санкционные иномарки по ценам ниже рыночных. Конфискованные таможенной службой авто продает тюменское управление Росимущества.

В Тюмени резко выросли продажи японских и китайских автомобилей премиального класса. Анализ рынка машин Тюменской области за первые пять месяцев 2023 года провел сервис cenamashin.ru. «Самый стабильный прирост продаж показывает японский премиум-производитель Acura: в 2023 году продано всего 18 авто этой марки, но прирост продаж составил 125%. На втором месте — SsangYong с приростом 111%; на третьем — Land Rover, показавший прирост в 71%», — сообщает сервис. Отмечается, что рост продаж произошел и у «АвтоВАЗа». В Тюмени в 2023 году продали больше трех тысяч штук, это на 50% больше, чем в 2022 году. А вот большинство европейских марок потеряли популярность: продажи Citroen упали на 30%, Renault — на 17%, Volvo на 14%, а народный Ford потерял 2,5%. «С европейцами сейчас самая большая проблема, в любых сегментах — запчастей из-за санкций не достать, даже аналоги стали почти такие же дорогие, как оригиналы», — пояснили URA.RU в одном из автосервисов Тюмени. Ранее агентство рассказало, где жители Тюмени могут приобрести санкционные иномарки по ценам ниже рыночных. Конфискованные таможенной службой авто продает тюменское управление Росимущества.