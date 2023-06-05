Тюменцы могут купить санкционные иномарки по бросовой цене

Тюменское Росимущество продает арестованные таможней иномарки по цене ниже рыночных

05 июня 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Автомобили были обращены в государственную собственность и находятся на территории ХМАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Тюмени и ХМАО могут приобрести иномарки, арестованные таможенной службой, по цене ниже рыночных. О проведении тюменским управлением Росимущества аукциона сообщает портал «Сбербанк АСТ». «На продажу выставлено пять лотов, все машины находятся на территории г. Нижневартовска, ХМАО. Продавец — управление Росимущества в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Все автомобили были конфискованы таможенной службой и обращены в собственность государства», — сообщает портал. Из документов, приложенных к аукционам, известно, что автомобили не были оформлены по всем требованиям регламента таможенного союза, однако не утратили потребительские качества. При оформлении необходимых документов возможно их использование по прямому назначению. При этом стартовые цены аукционов установлены ниже рыночных. Например, автомобиль Toyota Mark X 2006 года выпуска можно купить за 66108 рублей. Ограничений для участников аукционов нет, выкупить авто может любой житель Тюменской области. Ранее агентство рассказало о другом аукционе, в котором можно приобрести квартиру в Тюмени по сниженной цене. Торги проводит дочернее предприятие ПАО «Транснефть».

Жители Тюмени и ХМАО могут приобрести иномарки, арестованные таможенной службой, по цене ниже рыночных. О проведении тюменским управлением Росимущества аукциона сообщает портал «Сбербанк АСТ». «На продажу выставлено пять лотов, все машины находятся на территории г. Нижневартовска, ХМАО. Продавец — управление Росимущества в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Все автомобили были конфискованы таможенной службой и обращены в собственность государства», — сообщает портал. Из документов, приложенных к аукционам, известно, что автомобили не были оформлены по всем требованиям регламента таможенного союза, однако не утратили потребительские качества. При оформлении необходимых документов возможно их использование по прямому назначению. При этом стартовые цены аукционов установлены ниже рыночных. Например, автомобиль Toyota Mark X 2006 года выпуска можно купить за 66108 рублей. Ограничений для участников аукционов нет, выкупить авто может любой житель Тюменской области. Ранее агентство рассказало о другом аукционе, в котором можно приобрести квартиру в Тюмени по сниженной цене. Торги проводит дочернее предприятие ПАО «Транснефть».