15 июня 2023
14 июня 2023

Бабушке из Херсонской области вернули льготы ветерана войны в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Георгиевская лента. Тюмень, георгиевская лента, день победы, 9 мая, георгиевская ленточка
Прокуратура ЯНАО восстановила льготы для бабушки, переехавшей из Херсонской области Фото:

В Салехарде (ЯНАО) городская прокуратура помогла восстановить льготы ветерана Великой Отечественной войны для пенсионерки, переехавшей к внукам из Херсонской области в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокуратурой после сбора из архивных источников сведений, подтверждающих периоды трудовой деятельности женщины в военные годы, направлен иск в суд о возложении на региональный департамент социальной защиты обязанности выдать пенсионерке удостоверение ветерана ВОВ. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Во время Великой Отечественной войны она, в 12-летнем возрасте, пошла трудиться на завод, с которого отправляли зерно на фронт. По окончанию войны проживала на территории Украины, где получала положенные ветерану льготы. В 2022 году пожилая женщина переехала в Салехард к внукам, но так как ее трудовая книжка была утеряна, потребовалась долгая работа по изучению архивных данных, для восстановления статуса ветерана.

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В Салехарде (ЯНАО) городская прокуратура помогла восстановить льготы ветерана Великой Отечественной войны для пенсионерки, переехавшей к внукам из Херсонской области в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратурой после сбора из архивных источников сведений, подтверждающих периоды трудовой деятельности женщины в военные годы, направлен иск в суд о возложении на региональный департамент социальной защиты обязанности выдать пенсионерке удостоверение ветерана ВОВ. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Во время Великой Отечественной войны она, в 12-летнем возрасте, пошла трудиться на завод, с которого отправляли зерно на фронт. По окончанию войны проживала на территории Украины, где получала положенные ветерану льготы. В 2022 году пожилая женщина переехала в Салехард к внукам, но так как ее трудовая книжка была утеряна, потребовалась долгая работа по изучению архивных данных, для восстановления статуса ветерана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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