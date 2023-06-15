Бабушке из Херсонской области вернули льготы ветерана войны в ЯНАО

16 июня 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Прокуратура ЯНАО восстановила льготы для бабушки, переехавшей из Херсонской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) городская прокуратура помогла восстановить льготы ветерана Великой Отечественной войны для пенсионерки, переехавшей к внукам из Херсонской области в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратурой после сбора из архивных источников сведений, подтверждающих периоды трудовой деятельности женщины в военные годы, направлен иск в суд о возложении на региональный департамент социальной защиты обязанности выдать пенсионерке удостоверение ветерана ВОВ. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Во время Великой Отечественной войны она, в 12-летнем возрасте, пошла трудиться на завод, с которого отправляли зерно на фронт. По окончанию войны проживала на территории Украины, где получала положенные ветерану льготы. В 2022 году пожилая женщина переехала в Салехард к внукам, но так как ее трудовая книжка была утеряна, потребовалась долгая работа по изучению архивных данных, для восстановления статуса ветерана.

В Салехарде (ЯНАО) городская прокуратура помогла восстановить льготы ветерана Великой Отечественной войны для пенсионерки, переехавшей к внукам из Херсонской области в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратурой после сбора из архивных источников сведений, подтверждающих периоды трудовой деятельности женщины в военные годы, направлен иск в суд о возложении на региональный департамент социальной защиты обязанности выдать пенсионерке удостоверение ветерана ВОВ. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Во время Великой Отечественной войны она, в 12-летнем возрасте, пошла трудиться на завод, с которого отправляли зерно на фронт. По окончанию войны проживала на территории Украины, где получала положенные ветерану льготы. В 2022 году пожилая женщина переехала в Салехард к внукам, но так как ее трудовая книжка была утеряна, потребовалась долгая работа по изучению архивных данных, для восстановления статуса ветерана.