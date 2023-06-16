Минтруд закрыл вопрос о введении шестидневной рабочей недели

Глава Минтруда РФ Котяков: в России не будет шестидневной рабочей недели

16 июня 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

В Трудовом кодексе не будет закреплено понятие шестидневной рабочей недели, заявил Антон Котяков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Шестидневная рабочая неделя не будет закреплена в Трудовом кодексе РФ. Об этом рассказал глава министерства труда и соцполитики Антон Котяков. «Шестидневной рабочей недели не будет», — передает слова Котякова ТАСС. Он отметил, что такое понятие не будет закреплено в Трудовом кодексе. Ранее ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» выступила с инициативой введения шестидневной рабочей недели, которую она обосновала необходимостью усиления экономики и технологического прорыва. Сообщество представило свое предложение в Министерство труда и социальной защиты РФ.

Шестидневная рабочая неделя не будет закреплена в Трудовом кодексе РФ. Об этом рассказал глава министерства труда и соцполитики Антон Котяков. «Шестидневной рабочей недели не будет», — передает слова Котякова ТАСС. Он отметил, что такое понятие не будет закреплено в Трудовом кодексе. Ранее ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» выступила с инициативой введения шестидневной рабочей недели, которую она обосновала необходимостью усиления экономики и технологического прорыва. Сообщество представило свое предложение в Министерство труда и социальной защиты РФ.