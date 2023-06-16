Минтруд закрыл вопрос о введении шестидневной рабочей недели

Глава Минтруда РФ Котяков: в России не будет шестидневной рабочей недели
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В Трудовом кодексе не будет закреплено понятие шестидневной рабочей недели, заявил Антон Котяков Фото:

Шестидневная рабочая неделя не будет закреплена в Трудовом кодексе РФ. Об этом рассказал глава министерства труда и соцполитики Антон Котяков.

«Шестидневной рабочей недели не будет», — передает слова Котякова ТАСС. Он отметил, что такое понятие не будет закреплено в Трудовом кодексе.

Ранее ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» выступила с инициативой введения шестидневной рабочей недели, которую она обосновала необходимостью усиления экономики и технологического прорыва. Сообщество представило свое предложение в Министерство труда и социальной защиты РФ.

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Шестидневная рабочая неделя не будет закреплена в Трудовом кодексе РФ. Об этом рассказал глава министерства труда и соцполитики Антон Котяков. «Шестидневной рабочей недели не будет», — передает слова Котякова ТАСС. Он отметил, что такое понятие не будет закреплено в Трудовом кодексе. Ранее ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» выступила с инициативой введения шестидневной рабочей недели, которую она обосновала необходимостью усиления экономики и технологического прорыва. Сообщество представило свое предложение в Министерство труда и социальной защиты РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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