Минтруд закрыл вопрос о введении шестидневной рабочей недели

Шестидневная рабочая неделя не будет закреплена в Трудовом кодексе РФ. Об этом рассказал глава министерства труда и соцполитики Антон Котяков.
«Шестидневной рабочей недели не будет», — передает слова Котякова ТАСС. Он отметил, что такое понятие не будет закреплено в Трудовом кодексе.
Ранее ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» выступила с инициативой введения шестидневной рабочей недели, которую она обосновала необходимостью усиления экономики и технологического прорыва. Сообщество представило свое предложение в Министерство труда и социальной защиты РФ.
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