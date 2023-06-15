Худрук Пермского ТЮЗа уехал работать в Новосибирск

Художественный руководитель Пермского театра юного зрителя Константин Яковлев устроился на работу в Новосибирске. Он стал главным режиссером местного академического молодежного театра «Глобус». На встрече с труппой Яковлев сообщил о грядущих реформах, сообщается на сайте театра.
«Помимо традиционных вещей, которые уже сформированы, мы будем обращаться к новым средствам. Например, мне бы хотелось создать уже при театре молодежную студию, это будет давать возможность роста, возможно, в будущем произойдет пополнение основного состава труппы. Что касается репертуара, на мой взгляд, он требует дополнений», — цитирует Яковлева сайт театра «Глобус».
Яковлев с 2019 года работает в Пермском ТЮЗе. В 2021 году он стал его художественным руководителем театра. В мэрии Перми изданию «Новый компаньон» сообщили, что не знают о новой работе Яковлева. А директор ТЮЗа Артем Агеев лишь сообщил, что худрук в отпуске без сохранения зарплаты.
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