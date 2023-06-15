15 июня 2023

Пермякам рассказали, сколько будет стоить VIP-отдых в Турции осенью

Турагент: стоимость на путевки в пятизвездочные отели Турции из Перми на осень начинается от 70 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. архив. Пермь, турция, анталья, морской отдых
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Пермякам за отдых в Турции осенью по системе «Ультра все включено» придется заплатить от 70 тысяч рублей за человека. Об этом рассказали турагенты пермской фирмы «Акапулько» в социальной сети «ВКонтакте».

«Осенью в Турции начинается бархатный сезон. В сентябре цены на путевки в хорошие пятизвездочные отели начинаются от 80 тысяч рублей на человека. В октябре — от 70 тысяч», — пояснили в турфирме.

В сентябре отдых в одном из отелей Алании, на территории которого расположено 12 бассейнов и апельсиновый сад, стоит от 124 тысяч на человека на неделю. Путевка в отель в Кемере с собственным пляжем, который отмечен наградой «Голубой флаг» за чистоту, выйдет от 73 рублей на человека на семь дней. Турагенты рекомендуют бронировать путевки уже сейчас, так как стоимость на отдых зависит от курса валюты и может увеличиться.

Ранее URA.RU рассказало, стоит ли пермякам ждать горящие путевки в Турцию в июле. Спрос на это направление продолжает расти.

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Пермякам за отдых в Турции осенью по системе «Ультра все включено» придется заплатить от 70 тысяч рублей за человека. Об этом рассказали турагенты пермской фирмы «Акапулько» в социальной сети «ВКонтакте». «Осенью в Турции начинается бархатный сезон. В сентябре цены на путевки в хорошие пятизвездочные отели начинаются от 80 тысяч рублей на человека. В октябре — от 70 тысяч», — пояснили в турфирме. В сентябре отдых в одном из отелей Алании, на территории которого расположено 12 бассейнов и апельсиновый сад, стоит от 124 тысяч на человека на неделю. Путевка в отель в Кемере с собственным пляжем, который отмечен наградой «Голубой флаг» за чистоту, выйдет от 73 рублей на человека на семь дней. Турагенты рекомендуют бронировать путевки уже сейчас, так как стоимость на отдых зависит от курса валюты и может увеличиться. Ранее URA.RU рассказало, стоит ли пермякам ждать горящие путевки в Турцию в июле. Спрос на это направление продолжает расти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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