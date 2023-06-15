Курганский пенсионер-погорелец не может получить деньги по жилищному сертификату

У пенсионера сгорело единственное жилье (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Житель Кургана Леонид Сидоров пожаловался, что не получил выплаты по жилищному сертификату. В пожаре, который произошел 7 мая на шоссе Тюнина, пенсионер и его семья потеряли единственное жилье. Об этом мужчина сообщил корреспонденту URA.RU.

«Дали нам выплату около 290 тысяч рублей, давали по 10 и 50 тысяч рублей. Потом дали 100 тысяч рублей за сгоревшее имущество. Дом был новый, двухэтажный на 160 квадратных метров. Мы в нем жили всего два года. Это наше единственное жилье», — делится с URA.RU пенсионер.

Сидоров вместе с супругой проживал в СНТ Нива, рядом с шоссе Тюнина. В сгоревшем доме было прописано три человека: он, жена и сын, который в данный момент с ними не проживает. Пенсионер отмечает, что дом был зарегистрирован в местном управлении МФЦ. Согласно постановлению правительства Курганской области, выплаты по жилищному сертификату рассчитываются по схеме: число квадратных метров умноженное на установленную Минстроем РФ рыночную сумму. В случае Курганской области, это число составляет 57 823 тысяч рублей.

Сидоров отмечает, что направлял обращение в городскую администрацию, но ответ так и не получил. В управлении соцзащиты по Курганской области его попросили подождать три-четыре дня. Сидоров заявил, что в случае, если ответы не придут, он планировал подавать в суд и писать письмо на имя президента РФ Владимира Путина.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в мэрии Кургана. Сотрудники администрации ответили, что проверят документы и отправят результаты позже. На момент публикации комментарий от мэрии не поступил.

Масштабные пожары в Курганской области начались в апреле 2023 года. По данным МЧС на 28 апреля, в регионе ликвидировали возгорания в микрорайонах Кургана, а также в Кетовском, Варгашинском и Притобольном округах. В тушении пожаров помогали авиация МЧС и группировка авиалесохраны. Губернатор Курганской области подписал постановление, согласно которому погорельцы получат выплаты за сгоревшее имущество.

Ранее URA.RU писало, что курганским погорельцам выдали сотни жилищных сертификатов. Общая сумма выплат составила более 880 миллионов рублей.