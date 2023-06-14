Курганским погорельцам выдали сотни сертификатов

Курганские погорельцы получили сертификаты на восстановление жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Жители Курганской области, которые потеряли жилье в весенних пожарах, получили 621 жилищный сертификат на общую сумму 886 млн рублей. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале областного правительства.

«Все погорельцы, утратившие жилье в результате ЧС, которые подали необходимый пакет документов для оформления жилищных сертификатов, получили поддержку. Всего в регионе выдан 621 жилищный сертификат на общую сумму 886 млн рублей», — указано в сообщении властей. В правительстве отметили, что пострадавшим от весенних пожаров помогли восстановить документы, выдали строительные материалы и семена, предоставили животных для личного хозяйства.

Ранее URA.RU писало, что погорельцы в Курганской области смогут использовать жилищные сертификаты для погашения ипотеки. В конце апреля и начале мая в Курганской области бушевали масштабные пожары. Огонь уничтожил более пяти тысяч домов. Погибли более 20 человек. Курганские спасатели сообщили, что по фактам пожаров возбуждено 18 уголовных дел.