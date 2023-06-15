15 июня 2023

В Курганской области вырос спрос на трехлетние авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, автомобили, автомобильная парковка, машины, парковка
Курганцы стали чаще покупать «молодые» авто Фото:

В Курганской области вырос покупательский интерес к автомобилям в возрасте от трех до пяти лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты платформы «Авито Авто».

«По данным „Авито Авто“, количество объявлений о продаже таких авто в январе—мае 2023 года в регионе увеличилось на 20,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом покупательский интерес к 3-5-летним авто с пробегом вырос на 37,5% год к году. Средняя цена в январе—мае 2023 года составила 1 419 000 рублей», — рассказали URA.RU аналитики.

Сообщается, что в список самых востребованных среди курганцев авто попали такие бренды, как LADA, Hyundai и Renault. Наиболее популярной машиной стала LADA Granta. На второй позиции расположила Hyundai Creta. Третье место занимает LADA 4×4 (Нива). На четвертой строчке рейтинга расположились LADA Vesta и Renault Logan.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области стали чаще продавать трехлетние машины. Покупатели рассматривают их как альтернативу новым автомобилям из салона.

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В Курганской области вырос покупательский интерес к автомобилям в возрасте от трех до пяти лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты платформы «Авито Авто». «По данным „Авито Авто“, количество объявлений о продаже таких авто в январе—мае 2023 года в регионе увеличилось на 20,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом покупательский интерес к 3-5-летним авто с пробегом вырос на 37,5% год к году. Средняя цена в январе—мае 2023 года составила 1 419 000 рублей», — рассказали URA.RU аналитики. Сообщается, что в список самых востребованных среди курганцев авто попали такие бренды, как LADA, Hyundai и Renault. Наиболее популярной машиной стала LADA Granta. На второй позиции расположила Hyundai Creta. Третье место занимает LADA 4×4 (Нива). На четвертой строчке рейтинга расположились LADA Vesta и Renault Logan. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области стали чаще продавать трехлетние машины. Покупатели рассматривают их как альтернативу новым автомобилям из салона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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