В Курганской области вырос спрос на трехлетние авто

Курганцы стали чаще покупать «молодые» авто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области вырос покупательский интерес к автомобилям в возрасте от трех до пяти лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты платформы «Авито Авто».

«По данным „Авито Авто“, количество объявлений о продаже таких авто в январе—мае 2023 года в регионе увеличилось на 20,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом покупательский интерес к 3-5-летним авто с пробегом вырос на 37,5% год к году. Средняя цена в январе—мае 2023 года составила 1 419 000 рублей», — рассказали URA.RU аналитики.

Сообщается, что в список самых востребованных среди курганцев авто попали такие бренды, как LADA, Hyundai и Renault. Наиболее популярной машиной стала LADA Granta. На второй позиции расположила Hyundai Creta. Третье место занимает LADA 4×4 (Нива). На четвертой строчке рейтинга расположились LADA Vesta и Renault Logan.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области стали чаще продавать трехлетние машины. Покупатели рассматривают их как альтернативу новым автомобилям из салона.