В Курганской области стали чаще продавать трехлетние машины

28 апреля 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Самой продаваемой машиной стала LADA Granta (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области выросли продажи автомобилей возрастом до трех лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Авто». «Продажи „трехлеток“ в январе—марте 2023 года выросли на 57% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми востребованными моделями в сегменте стали LADA Granta, LADA Vesta, LADA 4×4 (Нива), Toyota RAV4 и Kia Ceed», — рассказали URA.RU специалисты сервиса. Сообщается, что в среднем трехлетний автомобиль с пробегом в Курганской области можно приобрести за 1 898 000 рублей. Самыми продаваемыми брендами в этом сегменте стали LADA, Kia, Hyundai, Toyota и Renault. Как отмечают эксперты «Авито Авто», курганцы рассматривают трехлетние авто как альтернативу новым машинам из салона. «Как правило, „трехлетки“ обладают современными характеристиками, на них еще действует гарантия производителя, и часто такие авто имеют небольшой пробег», — добавили аналитики. Ранее URA.RU писало, что на курганском авторынке больше половины новых автомобилей произведено в Китае. По сравнению с прошлым годом спрос вырос в пять раз.

В Курганской области выросли продажи автомобилей возрастом до трех лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Авто». «Продажи „трехлеток“ в январе—марте 2023 года выросли на 57% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми востребованными моделями в сегменте стали LADA Granta, LADA Vesta, LADA 4×4 (Нива), Toyota RAV4 и Kia Ceed», — рассказали URA.RU специалисты сервиса. Сообщается, что в среднем трехлетний автомобиль с пробегом в Курганской области можно приобрести за 1 898 000 рублей. Самыми продаваемыми брендами в этом сегменте стали LADA, Kia, Hyundai, Toyota и Renault. Как отмечают эксперты «Авито Авто», курганцы рассматривают трехлетние авто как альтернативу новым машинам из салона. «Как правило, „трехлетки“ обладают современными характеристиками, на них еще действует гарантия производителя, и часто такие авто имеют небольшой пробег», — добавили аналитики. Ранее URA.RU писало, что на курганском авторынке больше половины новых автомобилей произведено в Китае. По сравнению с прошлым годом спрос вырос в пять раз.