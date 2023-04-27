В Курганской области стали чаще продавать трехлетние машины

В Курганской области выросли продажи автомобилей возрастом до трех лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Авто».
«Продажи „трехлеток“ в январе—марте 2023 года выросли на 57% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми востребованными моделями в сегменте стали LADA Granta, LADA Vesta, LADA 4×4 (Нива), Toyota RAV4 и Kia Ceed», — рассказали URA.RU специалисты сервиса.
Сообщается, что в среднем трехлетний автомобиль с пробегом в Курганской области можно приобрести за 1 898 000 рублей. Самыми продаваемыми брендами в этом сегменте стали LADA, Kia, Hyundai, Toyota и Renault. Как отмечают эксперты «Авито Авто», курганцы рассматривают трехлетние авто как альтернативу новым машинам из салона. «Как правило, „трехлетки“ обладают современными характеристиками, на них еще действует гарантия производителя, и часто такие авто имеют небольшой пробег», — добавили аналитики.
Ранее URA.RU писало, что на курганском авторынке больше половины новых автомобилей произведено в Китае. По сравнению с прошлым годом спрос вырос в пять раз.
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