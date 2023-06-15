В Тюмени владельцы прогулочных судов просят власти углубить Туру

Прогулки по Туре уже стали изюминкой города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени владельцы прогулочных судов обратились к властям с просьбой углубить дно Туры для сохранения прогулок по реке. Об этом URA.RU рассказал помощник директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина.

«Город не останется без речных прогулок. Мы направили письмо в администрацию области, как мы видим решение проблемы, у администрации есть свои планы. Вместе мы сделаем так, чтобы наши теплоходы ходили. С нашей стороны было предложение, что нужно провести работу по углублению дна по той части, где у нас проходят экскурсионные маршруты», — рассказала Лузина.

Она также добавила, что прогулки по Туре уже стали изюминкой города. Судоходная компания пока не планирует прекращать речные прогулки, так как уровень воды еще позволяет проводить экскурсии. Агентство URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается.