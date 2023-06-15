В Кургане силовики почтили память коллеги, погибшего 20 лет назад в Чечне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники управления ФСБ России по Курганской области соревнуются в стрельбе из автомата. Они провели турнир по стрельбе, чтобы почтить память коллеги, погибшего при выполнении боевого задания в 2001 году в Чеченской Республике. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе курганского управления ФСБ.

«16 июня 2023 года в УФСБ России по Курганской области почтили память коллеги, Героя России майора Тюнина Андрея Владимировича. Сослуживцы Андрея Тюнина традиционно посетили мемориал погибшему герою, возложили венки и цветы, провели турнир по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия», — рассказали URA.RU в пресс-службе курганской ФСБ.

В ведомстве отмечают, что на встрече присутствовали сотрудники ФСБ УрФО. Среди них были силовики из Тюменской и Челябинской областей.

Сообщается, что Тюнин погиб в чеченском городе Аргун, прикрывая собой взрывное устройство. Этот поступок сохранил жизнь другим бойцам и мирным жителям. Именем Тюнина названа школа в селе Лесники, шоссе в Кургане и улица в Аргуне.

Курганские силовики соревновались в стрельбе Фото: пресс-служба управления ФСБ России по Курганской области

Перед сотрудниками выступил глава курганской ФСБ Фото: пресс-служба управления ФСБ России по Курганской области