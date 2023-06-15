15 июня 2023

Сотрудники ФСБ в Кургане соревнуются, кто лучше стреляет из автомата. Фото

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Митинг посвященный 30-летию окончания выполнения боевой задачи советских войск в Афганистане. Курган, автомат, автомат калашникова, ружье в руках
В Кургане силовики почтили память коллеги, погибшего 20 лет назад в Чечне Фото:

Сотрудники управления ФСБ России по Курганской области соревнуются в стрельбе из автомата. Они провели турнир по стрельбе, чтобы почтить память коллеги, погибшего при выполнении боевого задания в 2001 году в Чеченской Республике. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе курганского управления ФСБ.

«16 июня 2023 года в УФСБ России по Курганской области почтили память коллеги, Героя России майора Тюнина Андрея Владимировича. Сослуживцы Андрея Тюнина традиционно посетили мемориал погибшему герою, возложили венки и цветы, провели турнир по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия», — рассказали URA.RU в пресс-службе курганской ФСБ.

В ведомстве отмечают, что на встрече присутствовали сотрудники ФСБ УрФО. Среди них были силовики из Тюменской и Челябинской областей.

Сообщается, что Тюнин погиб в чеченском городе Аргун, прикрывая собой взрывное устройство. Этот поступок сохранил жизнь другим бойцам и мирным жителям. Именем Тюнина названа школа в селе Лесники, шоссе в Кургане и улица в Аргуне.

Курганские силовики соревновались в стрельбе
Курганские силовики соревновались в стрельбе
Фото:
Перед сотрудниками выступил глава курганской ФСБ
Перед сотрудниками выступил глава курганской ФСБ
Фото:
Память Тюнина почтил сенатор РФ Сергей Муратов
Память Тюнина почтил сенатор РФ Сергей Муратов
Фото:

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Сотрудники управления ФСБ России по Курганской области соревнуются в стрельбе из автомата. Они провели турнир по стрельбе, чтобы почтить память коллеги, погибшего при выполнении боевого задания в 2001 году в Чеченской Республике. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе курганского управления ФСБ. «16 июня 2023 года в УФСБ России по Курганской области почтили память коллеги, Героя России майора Тюнина Андрея Владимировича. Сослуживцы Андрея Тюнина традиционно посетили мемориал погибшему герою, возложили венки и цветы, провели турнир по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия», — рассказали URA.RU в пресс-службе курганской ФСБ. В ведомстве отмечают, что на встрече присутствовали сотрудники ФСБ УрФО. Среди них были силовики из Тюменской и Челябинской областей. Сообщается, что Тюнин погиб в чеченском городе Аргун, прикрывая собой взрывное устройство. Этот поступок сохранил жизнь другим бойцам и мирным жителям. Именем Тюнина названа школа в селе Лесники, шоссе в Кургане и улица в Аргуне.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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