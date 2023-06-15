15 июня 2023

Бойцы ЧВК «Вагнер» обращаются в фонд Путина за помощью

© Служба новостей «URA.RU»
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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, чвк вагнер
Солдаты ЧВК «Вагнер» просят у фонда, учрежденного президентом РФ, оказать медпомощь Фото:

Военнослужащие ЧВК «Вагнер» обращаются в Фонд «Защитники Отечества» с просьбой оказать медицинскую помощь после полученных ранений в зоне проведения спецоперации. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России, член наблюдательного совета государственного фонда «Защитники Отечества» Вячеслав Бочаров, который прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом.

«Бойцы ЧВК „Вагнер“ обращаются в фонд за помощью. Чаще всего это вопросы, касающиеся помощи медицинского характера. Несмотря на то, что фонд нацелен на работу с военнослужащими Министерства обороны РФ, тут также стараются помочь бойцам ЧВК „Вагнер“ участвующим в спецоперации», — отметил Бочаров в личном разговоре с корреспондентом агентства.

Руководитель Фонда «Защитники Отечества» по Свердловской области Илдар Якупов в беседе с журналистом URA.RU заявил о том, что организация старается помочь всем участникам спецоперации. «Военнослужащие, участвующие в спецоперации, и их родственники обращаются в Фонд с разными вопросами. Это могут вопросы, связанные с выплатами, лагерями для детей участников СВО, оказание медицинской и психологической помощи. К нам также приходят бойцы ЧВК „Вагнер“. Мы стараемся оказать помощь всем, кто обратился к нам», — сказал он.

Редакция URA.RU направила официальный запрос в пресс-службу ГК «Конкорд». Ответ на момент публикации не поступил.

Государственный Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Организация оказывает медицинскую, медико-психологическую, психологическую, социальную помощь участникам СВО и их семьям.

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Военнослужащие ЧВК «Вагнер» обращаются в Фонд «Защитники Отечества» с просьбой оказать медицинскую помощь после полученных ранений в зоне проведения спецоперации. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России, член наблюдательного совета государственного фонда «Защитники Отечества» Вячеслав Бочаров, который прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом. «Бойцы ЧВК „Вагнер“ обращаются в фонд за помощью. Чаще всего это вопросы, касающиеся помощи медицинского характера. Несмотря на то, что фонд нацелен на работу с военнослужащими Министерства обороны РФ, тут также стараются помочь бойцам ЧВК „Вагнер“ участвующим в спецоперации», — отметил Бочаров в личном разговоре с корреспондентом агентства. Руководитель Фонда «Защитники Отечества» по Свердловской области Илдар Якупов в беседе с журналистом URA.RU заявил о том, что организация старается помочь всем участникам спецоперации. «Военнослужащие, участвующие в спецоперации, и их родственники обращаются в Фонд с разными вопросами. Это могут вопросы, связанные с выплатами, лагерями для детей участников СВО, оказание медицинской и психологической помощи. К нам также приходят бойцы ЧВК „Вагнер“. Мы стараемся оказать помощь всем, кто обратился к нам», — сказал он. Редакция URA.RU направила официальный запрос в пресс-службу ГК «Конкорд». Ответ на момент публикации не поступил. Государственный Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Организация оказывает медицинскую, медико-психологическую, психологическую, социальную помощь участникам СВО и их семьям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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