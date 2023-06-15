Бойцы ЧВК «Вагнер» обращаются в фонд Путина за помощью

Солдаты ЧВК «Вагнер» просят у фонда, учрежденного президентом РФ, оказать медпомощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военнослужащие ЧВК «Вагнер» обращаются в Фонд «Защитники Отечества» с просьбой оказать медицинскую помощь после полученных ранений в зоне проведения спецоперации. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России, член наблюдательного совета государственного фонда «Защитники Отечества» Вячеслав Бочаров, который прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом.

«Бойцы ЧВК „Вагнер“ обращаются в фонд за помощью. Чаще всего это вопросы, касающиеся помощи медицинского характера. Несмотря на то, что фонд нацелен на работу с военнослужащими Министерства обороны РФ, тут также стараются помочь бойцам ЧВК „Вагнер“ участвующим в спецоперации», — отметил Бочаров в личном разговоре с корреспондентом агентства.

Руководитель Фонда «Защитники Отечества» по Свердловской области Илдар Якупов в беседе с журналистом URA.RU заявил о том, что организация старается помочь всем участникам спецоперации. «Военнослужащие, участвующие в спецоперации, и их родственники обращаются в Фонд с разными вопросами. Это могут вопросы, связанные с выплатами, лагерями для детей участников СВО, оказание медицинской и психологической помощи. К нам также приходят бойцы ЧВК „Вагнер“. Мы стараемся оказать помощь всем, кто обратился к нам», — сказал он.

Редакция URA.RU направила официальный запрос в пресс-службу ГК «Конкорд». Ответ на момент публикации не поступил.

Государственный Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Организация оказывает медицинскую, медико-психологическую, психологическую, социальную помощь участникам СВО и их семьям.