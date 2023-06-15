15 июня 2023

Челябинский взломщик попался на покупке отмычек

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Чебаркуля заказал набор отмычек из Китая Фото:

В Чебаркуле Челябинской области местный житель заказал на популярном маркетплейсе набор отмычек. Суд признал его виновным в незаконном обороте специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом URA.RU сообщили 16 июня в пресс-службе Чебаркульского горсуда.

«Местный житель заказал в интернет-магазине „Озон“ набор профессиональных инструментов для разблокировки замков из Китая. При том, что не имел соответствующей лицензии, выдаваемой органами ФСБ РФ. Суд признал его виновным согласно ст. 138.1 УК РФ», — уточнили в пресс-службе.

В суде мужчина отказался от дачи показаний и вину свою не признал. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В законную силу приговор не вступил и может быть обжалован.

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В Чебаркуле Челябинской области местный житель заказал на популярном маркетплейсе набор отмычек. Суд признал его виновным в незаконном обороте специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом URA.RU сообщили 16 июня в пресс-службе Чебаркульского горсуда. «Местный житель заказал в интернет-магазине „Озон“ набор профессиональных инструментов для разблокировки замков из Китая. При том, что не имел соответствующей лицензии, выдаваемой органами ФСБ РФ. Суд признал его виновным согласно ст. 138.1 УК РФ», — уточнили в пресс-службе. В суде мужчина отказался от дачи показаний и вину свою не признал. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В законную силу приговор не вступил и может быть обжалован.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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