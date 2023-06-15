Челябинский взломщик попался на покупке отмычек

Житель Чебаркуля заказал набор отмычек из Китая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Чебаркуле Челябинской области местный житель заказал на популярном маркетплейсе набор отмычек. Суд признал его виновным в незаконном обороте специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом URA.RU сообщили 16 июня в пресс-службе Чебаркульского горсуда.

«Местный житель заказал в интернет-магазине „Озон“ набор профессиональных инструментов для разблокировки замков из Китая. При том, что не имел соответствующей лицензии, выдаваемой органами ФСБ РФ. Суд признал его виновным согласно ст. 138.1 УК РФ», — уточнили в пресс-службе.

В суде мужчина отказался от дачи показаний и вину свою не признал. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В законную силу приговор не вступил и может быть обжалован.