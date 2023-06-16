Военный историк назвал слабую точку Украины в СВО

Военный историк Широкорад: уничтожение Киевской ГЭС закончит СВО

17 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Киевская ГЭС соединяет с севера правобережную и левобережную Украину, напомнил Александр Широкорад Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слабая точка Украины — это Киевская ГЭС (верхняя ступень Днепровского каскада ГЭС на реке Днепр, в нескольких километрах от Киева — прим. URA.RU), уничтожение которой завершит СВО через неделю. Взрыв дамбы остановит подачу электроэнергии и закроет путь ВСУ для переброски техники, объяснил в беседе с URA.RU один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор книг и статей по военной и политической истории РФ Александр Широкорад. «Если подорвать первый мост, который соединяет правобережье (Западная Украина) и левобережье (Восточная, в которую входят ЛНР, ДНР, Херсонская, Запорожская, Харьковская области) с севера, то это Киевская ГЭС. Киевская дамба. Подрыв ее сразу же решает несколько проблем. Прекратится подача с ГЭС электроэнергии. Далее на дамбе автострада идет, то есть Украина лишится возможности ей пользоваться. Потом волна со стороны Киевского водохранилища пройдет как минимум на 10-15 мостов ниже, то есть, попросту говоря, они все будут снесены. ВСУ не смогут перевезти при уничтожении волной мостов ни один танк, ни одну самоходку, ни одну пусковую ракетную установку, так как не обладают для этого ни одним плав средством», — отметил Александр Широкорад. Военный историк подчеркнул, что при взрыве Киевской ГЭС ВСУ смогут перебросить лишь личный состав. «Они смогут перевести только пехоту с оружием. Таким образом военные действия остановятся через неделю», — добавил Широкорад. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Слабая точка Украины — это Киевская ГЭС (верхняя ступень Днепровского каскада ГЭС на реке Днепр, в нескольких километрах от Киева — прим. URA.RU), уничтожение которой завершит СВО через неделю. Взрыв дамбы остановит подачу электроэнергии и закроет путь ВСУ для переброски техники, объяснил в беседе с URA.RU один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор книг и статей по военной и политической истории РФ Александр Широкорад. «Если подорвать первый мост, который соединяет правобережье (Западная Украина) и левобережье (Восточная, в которую входят ЛНР, ДНР, Херсонская, Запорожская, Харьковская области) с севера, то это Киевская ГЭС. Киевская дамба. Подрыв ее сразу же решает несколько проблем. Прекратится подача с ГЭС электроэнергии. Далее на дамбе автострада идет, то есть Украина лишится возможности ей пользоваться. Потом волна со стороны Киевского водохранилища пройдет как минимум на 10-15 мостов ниже, то есть, попросту говоря, они все будут снесены. ВСУ не смогут перевезти при уничтожении волной мостов ни один танк, ни одну самоходку, ни одну пусковую ракетную установку, так как не обладают для этого ни одним плав средством», — отметил Александр Широкорад. Военный историк подчеркнул, что при взрыве Киевской ГЭС ВСУ смогут перебросить лишь личный состав. «Они смогут перевести только пехоту с оружием. Таким образом военные действия остановятся через неделю», — добавил Широкорад.