Путин заявил о самой низкой безработице в истории России

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Послание федеральному собранию. Челябинск, путин в телевизоре
Безработица и инфляция близки к минимальным значениям в истории России, заявил Владимир Путин Фото:
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XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Уровень безработицы в России упал до рекордных 3,3%, инфляция в 2,9% также близка к историческому минимуму. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU.

«Россия вышла на минимальные значения безработицы и инфляции. Они близки к историческому минимуму — 2,9% инфляция. Безработица — 3,3%, таким низким ее уровень не был никогда в нашей истории», — заявил Владимир Путин.

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Уровень безработицы в России упал до рекордных 3,3%, инфляция в 2,9% также близка к историческому минимуму. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU. «Россия вышла на минимальные значения безработицы и инфляции. Они близки к историческому минимуму — 2,9% инфляция. Безработица — 3,3%, таким низким ее уровень не был никогда в нашей истории», — заявил Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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