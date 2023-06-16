Путин заявил о самой низкой безработице в истории России

Безработица и инфляция близки к минимальным значениям в истории России, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаXXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)
Уровень безработицы в России упал до рекордных 3,3%, инфляция в 2,9% также близка к историческому минимуму. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU.
«Россия вышла на минимальные значения безработицы и инфляции. Они близки к историческому минимуму — 2,9% инфляция. Безработица — 3,3%, таким низким ее уровень не был никогда в нашей истории», — заявил Владимир Путин.
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