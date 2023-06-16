В Екатеринбурге из свадебного кортежа открыли стрельбу

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Стрельбу открыли на пересечении улиц Готвальда -  Черепанова Фото:

В Екатеринбурге из свадебного кортежа открыли стрельбу. Инцидент произошел на пересечении улиц Готвальда — Черепанова. Об этом URA.RU сообщили читатели. В региональном главке МВД корреспонденту агентства заявили о том, что общественность будет проинформирована о последствиях для нарушителей.

«Из автомобилей была открыта стрельба. Отмечающие свадьбу перекрыли своим кортежем пересечение Готвальда — Черепанова. Из-за этого образовалась пробка», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к руководителю пресс-службы регионального главка МВД полковнику Валерию Горелых. «Информация об многочисленных нарушениях правил дорожного движения в разных районах Екатеринбурга уже зарегистрирована в установленном порядке в дежурной части городской Госавтоинспекции и в отделе полиции № 11. На розыск любителей острых ощущений, опасных как для них самих, так и для других участников дорожного движения, ориентированы все наряды ДПС. Представители МВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения, а также устанавливают подробные обстоятельства произошедшего. После установления личностей провокационного видео будут приняты необходимые меры реагирования, предусмотренные действующим законодательством нашей страны», — отметил Горелых.

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В Екатеринбурге из свадебного кортежа открыли стрельбу. Инцидент произошел на пересечении улиц Готвальда — Черепанова. Об этом URA.RU сообщили читатели. В региональном главке МВД корреспонденту агентства заявили о том, что общественность будет проинформирована о последствиях для нарушителей. «Из автомобилей была открыта стрельба. Отмечающие свадьбу перекрыли своим кортежем пересечение Готвальда — Черепанова. Из-за этого образовалась пробка», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к руководителю пресс-службы регионального главка МВД полковнику Валерию Горелых. «Информация об многочисленных нарушениях правил дорожного движения в разных районах Екатеринбурга уже зарегистрирована в установленном порядке в дежурной части городской Госавтоинспекции и в отделе полиции № 11. На розыск любителей острых ощущений, опасных как для них самих, так и для других участников дорожного движения, ориентированы все наряды ДПС. Представители МВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения, а также устанавливают подробные обстоятельства произошедшего. После установления личностей провокационного видео будут приняты необходимые меры реагирования, предусмотренные действующим законодательством нашей страны», — отметил Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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