Путин: Россия слезает с «нефтегазовой иглы»

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Нефтяные месторождения, архив. Пермь, нефть, месторождение, нефтебаза
Россия постепенно слезает с «нефтегазовой иглы» Фото:
новость из сюжета
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Россия постепенно слезает с «нефтегазовой иглы». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Мы всегда говорили „когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?“ Постепенно эта тенденция набирает обороты», — заявил Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Однако российский лидер подчеркнул, что все равно остаются вопросы, касающиеся энергоресурсов, на которые необходимо будет обратить внимание.

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Россия постепенно слезает с «нефтегазовой иглы». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума. «Мы всегда говорили „когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?“ Постепенно эта тенденция набирает обороты», — заявил Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Однако российский лидер подчеркнул, что все равно остаются вопросы, касающиеся энергоресурсов, на которые необходимо будет обратить внимание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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