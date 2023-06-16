Путин: Россия слезает с «нефтегазовой иглы»

Россия постепенно слезает с «нефтегазовой иглы»
новость из сюжетаXXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)
Россия постепенно слезает с «нефтегазовой иглы». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.
«Мы всегда говорили „когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?“ Постепенно эта тенденция набирает обороты», — заявил Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Однако российский лидер подчеркнул, что все равно остаются вопросы, касающиеся энергоресурсов, на которые необходимо будет обратить внимание.
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