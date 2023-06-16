Путин отказался закрывать двери для ушедших из РФ западных компаний. Видео

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что Россия примет западные бренды, если они решат вернуться Фото:
новость из сюжета
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Российская сторона не закрывает двери для ушедших с рынка западных компаний, несмотря на импортозамещение и просьбы предпринимателей из РФ не пускать в страну зарубежные бренды. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства признался, что российские бизнесмены просят не пускать западные компании обратно в РФ. «Но мы двери ни для кого не закрываем», — сказал Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также российский лидер отметил, что за прошлый год поступило более 90 тысяч заявок на регистрацию новых торговых знаков от российских предпринимателей.

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Российская сторона не закрывает двери для ушедших с рынка западных компаний, несмотря на импортозамещение и просьбы предпринимателей из РФ не пускать в страну зарубежные бренды. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства признался, что российские бизнесмены просят не пускать западные компании обратно в РФ. «Но мы двери ни для кого не закрываем», — сказал Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также российский лидер отметил, что за прошлый год поступило более 90 тысяч заявок на регистрацию новых торговых знаков от российских предпринимателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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