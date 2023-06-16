Путин заявил о продлении моратория для российского бизнеса

Владимир Путин заявил, что пойдет навстречу российскому бизнесу
новость из сюжетаXXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)
Мораторий наказания, в период которого будет осуществляться амнистия для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, намерены продлить на 2024 год. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Глава государства предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям. «Кстати этот мораторий будет продлен на 2024 год», — сказал Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU. Президент также заявил, что считает правильным пойти навстречу российскому бизнесу в этом вопросе.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!