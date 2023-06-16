Путин заявил о повышении МРОТ в начале 2024 года

Уровень минимального размера оплаты труда должны повысить на 18,5% с 1 января 2024 года. Такое заявление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сделал российский лидер Владимир Путин.
«Уровень МРОТ с 1 января 2024 года должен быть повышен на 18,5%», — сказал Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU. Кроме того, по словам главы государства, к 2030 году размер минимальной оплаты труда должен вырасти в два раза. Он подчеркнул, что это станет стимулом для увеличения зарплат по всей территории России.
14 июня стартовал XXVI Петербургский международный экономический форум. Мероприятие посетили представители 130 стран.
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