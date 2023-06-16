Путин заявил о повышении МРОТ в начале 2024 года 16 июня 2023 в 17:58 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что МРОТ должен увеличиться в два раза к 2030 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Уровень минимального размера оплаты труда должны повысить на 18,5% с 1 января 2024 года. Такое заявление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сделал российский лидер Владимир Путин. «Уровень МРОТ с 1 января 2024 года должен быть повышен на 18,5%», — сказал Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU. Кроме того, по словам главы государства, к 2030 году размер минимальной оплаты труда должен вырасти в два раза. Он подчеркнул, что это станет стимулом для увеличения зарплат по всей территории России. 14 июня стартовал XXVI Петербургский международный экономический форум. Мероприятие посетили представители 130 стран. Уровень минимального размера оплаты труда должны повысить на 18,5% с 1 января 2024 года. Такое заявление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сделал российский лидер Владимир Путин. «Уровень МРОТ с 1 января 2024 года должен быть повышен на 18,5%», — сказал Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU. Кроме того, по словам главы государства, к 2030 году размер минимальной оплаты труда должен вырасти в два раза. Он подчеркнул, что это станет стимулом для увеличения зарплат по всей территории России. 14 июня стартовал XXVI Петербургский международный экономический форум. Мероприятие посетили представители 130 стран. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям