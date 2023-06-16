Путин заявил о повышении МРОТ в начале 2024 года

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум: выступление Владимира Путина. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что МРОТ должен увеличиться в два раза к 2030 году Фото:
новость из сюжета
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Уровень минимального размера оплаты труда должны повысить на 18,5% с 1 января 2024 года. Такое заявление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сделал российский лидер Владимир Путин.

«Уровень МРОТ с 1 января 2024 года должен быть повышен на 18,5%», — сказал Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU. Кроме того, по словам главы государства, к 2030 году размер минимальной оплаты труда должен вырасти в два раза. Он подчеркнул, что это станет стимулом для увеличения зарплат по всей территории России.

14 июня стартовал XXVI Петербургский международный экономический форум. Мероприятие посетили представители 130 стран.

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Уровень минимального размера оплаты труда должны повысить на 18,5% с 1 января 2024 года. Такое заявление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сделал российский лидер Владимир Путин. «Уровень МРОТ с 1 января 2024 года должен быть повышен на 18,5%», — сказал Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU. Кроме того, по словам главы государства, к 2030 году размер минимальной оплаты труда должен вырасти в два раза. Он подчеркнул, что это станет стимулом для увеличения зарплат по всей территории России. 14 июня стартовал XXVI Петербургский международный экономический форум. Мероприятие посетили представители 130 стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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