Путин предложил выплату детских пособий, несмотря на изменения доходов семьи 16 июня 2023 в 18:15 Размер текста - 17 + Детское пособие нужно выплачивать несмотря на изменения в доходах семьи, сказал Владимир Путин Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Российский президент Владимир Путин предложил выплачивать единое детское пособие и выплату на ребенка до полутора лет, вне зависимости от изменения дохода семьи. Свое заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Поэтому предлагаю пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. 16 июня Путин начал выступление на форуме. Сам глава государства заявил, что его обращение посвящено развитию России и будущим планам страны в самых разных направлениях, передает деловое издание «Взгляд». Российский президент Владимир Путин предложил выплачивать единое детское пособие и выплату на ребенка до полутора лет, вне зависимости от изменения дохода семьи. Свое заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Поэтому предлагаю пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. 16 июня Путин начал выступление на форуме. Сам глава государства заявил, что его обращение посвящено развитию России и будущим планам страны в самых разных направлениях, передает деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям