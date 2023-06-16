Путин предложил выплату детских пособий, несмотря на изменения доходов семьи

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Клипарт. Пермь , пять тысяч, денежные купюры, деньги, рубли
Детское пособие нужно выплачивать несмотря на изменения в доходах семьи, сказал Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Российский президент Владимир Путин предложил выплачивать единое детское пособие и выплату на ребенка до полутора лет, вне зависимости от изменения дохода семьи. Свое заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Поэтому предлагаю пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. 16 июня Путин начал выступление на форуме. Сам глава государства заявил, что его обращение посвящено развитию России и будущим планам страны в самых разных направлениях, передает деловое издание «Взгляд».

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Российский президент Владимир Путин предложил выплачивать единое детское пособие и выплату на ребенка до полутора лет, вне зависимости от изменения дохода семьи. Свое заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Поэтому предлагаю пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. 16 июня Путин начал выступление на форуме. Сам глава государства заявил, что его обращение посвящено развитию России и будущим планам страны в самых разных направлениях, передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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