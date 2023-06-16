Путин предложил выплату детских пособий, несмотря на изменения доходов семьи

Российский президент Владимир Путин предложил выплачивать единое детское пособие и выплату на ребенка до полутора лет, вне зависимости от изменения дохода семьи. Свое заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Поэтому предлагаю пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. 16 июня Путин начал выступление на форуме. Сам глава государства заявил, что его обращение посвящено развитию России и будущим планам страны в самых разных направлениях, передает деловое издание «Взгляд».
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