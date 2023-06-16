Путин назвал Зеленского «позором» еврейского народа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский причисляет к героям неонацистов Фото:
новость из сюжета
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Президент Украины Владимир Зеленский является «позором» еврейского народа, так как он причисляет к украинским героям различных неонацистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума. Так российский лидер отреагировал на заявление украинского главы о том, что он является этническим евреем.

«У меня многие друзья евреи с детства. Они говорят: „Зеленский не еврей. Он — позор еврейского народа“. И это не шутка и не ирония, понимаете, ведь на пьедестал почета героев Украины возведены неонацисты», — сказал Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Зеленский заявлял, что его семья имеет еврейские корни. Спустя время экс-премьер Украины Николай Азаров говорил, что глава государства является предателем еврейской национальности, так как поддерживает неонацистские формирования в своей стране.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский является «позором» еврейского народа, так как он причисляет к украинским героям различных неонацистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума. Так российский лидер отреагировал на заявление украинского главы о том, что он является этническим евреем. «У меня многие друзья евреи с детства. Они говорят: „Зеленский не еврей. Он — позор еврейского народа“. И это не шутка и не ирония, понимаете, ведь на пьедестал почета героев Украины возведены неонацисты», — сказал Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Зеленский заявлял, что его семья имеет еврейские корни. Спустя время экс-премьер Украины Николай Азаров говорил, что глава государства является предателем еврейской национальности, так как поддерживает неонацистские формирования в своей стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...