Путин назвал Зеленского «позором» еврейского народа. Видео

16 июня 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский причисляет к героям неонацистов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Президент Украины Владимир Зеленский является «позором» еврейского народа, так как он причисляет к украинским героям различных неонацистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума. Так российский лидер отреагировал на заявление украинского главы о том, что он является этническим евреем. «У меня многие друзья евреи с детства. Они говорят: „Зеленский не еврей. Он — позор еврейского народа“. И это не шутка и не ирония, понимаете, ведь на пьедестал почета героев Украины возведены неонацисты», — сказал Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Зеленский заявлял, что его семья имеет еврейские корни. Спустя время экс-премьер Украины Николай Азаров говорил, что глава государства является предателем еврейской национальности, так как поддерживает неонацистские формирования в своей стране.

Президент Украины Владимир Зеленский является «позором» еврейского народа, так как он причисляет к украинским героям различных неонацистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума. Так российский лидер отреагировал на заявление украинского главы о том, что он является этническим евреем. «У меня многие друзья евреи с детства. Они говорят: „Зеленский не еврей. Он — позор еврейского народа“. И это не шутка и не ирония, понимаете, ведь на пьедестал почета героев Украины возведены неонацисты», — сказал Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Зеленский заявлял, что его семья имеет еврейские корни. Спустя время экс-премьер Украины Николай Азаров говорил, что глава государства является предателем еврейской национальности, так как поддерживает неонацистские формирования в своей стране.