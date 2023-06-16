Президент Украины Владимир Зеленский является «позором» еврейского народа, так как он причисляет к украинским героям различных неонацистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума. Так российский лидер отреагировал на заявление украинского главы о том, что он является этническим евреем.
«У меня многие друзья евреи с детства. Они говорят: „Зеленский не еврей. Он — позор еврейского народа“. И это не шутка и не ирония, понимаете, ведь на пьедестал почета героев Украины возведены неонацисты», — сказал Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Зеленский заявлял, что его семья имеет еврейские корни. Спустя время экс-премьер Украины Николай Азаров говорил, что глава государства является предателем еврейской национальности, так как поддерживает неонацистские формирования в своей стране.
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