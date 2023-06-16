Зам Резникова попался на краже миллиарда гривен у Минобороны Украины за время СВО

СБУ поймала чиновников Минобороны Украины на воровстве с начала СВО
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Украинские чиновники присваивали часть денег с закупки снаряжения для ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) поймала бывшего замминистра обороны страны и его подчиненного на присвоении более миллиарда гривен с момента начала российской спецоперации. Об этом говорится в сообщении СБУ.

«СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра обороны Украины и его подчиненному, которые присвоили из бюджета более миллиарда гривен. <…> Чиновники причастны к хищению бюджетных денег на закупке бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ, выполняющих боевые задачи на фронте», — заявили в службе безопасности.

Уточняется, что они из-за рубежа закупили порядка трех тысяч бронежилетов более, чем на 130 миллионов гривен. При этом участники сделки присвоили больше 100 миллионов гривен из этой сделки.

Ранее в российском Минобороны заявляли, что чиновники военных администраций на Украине присваивают себе гумпомощь для гражданских, после чего перепродают ее мирному населению, напоминает Life. По словам политолога Ростислава Кравца, коррупция в стране под управлением Владимира Зеленского в условиях конфликта с Россией достигла заоблачных высот, пишет «Федеральное агентство новостей».

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Служба безопасности Украины (СБУ) поймала бывшего замминистра обороны страны и его подчиненного на присвоении более миллиарда гривен с момента начала российской спецоперации. Об этом говорится в сообщении СБУ. «СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра обороны Украины и его подчиненному, которые присвоили из бюджета более миллиарда гривен. <…> Чиновники причастны к хищению бюджетных денег на закупке бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ, выполняющих боевые задачи на фронте», — заявили в службе безопасности. Уточняется, что они из-за рубежа закупили порядка трех тысяч бронежилетов более, чем на 130 миллионов гривен. При этом участники сделки присвоили больше 100 миллионов гривен из этой сделки. Ранее в российском Минобороны заявляли, что чиновники военных администраций на Украине присваивают себе гумпомощь для гражданских, после чего перепродают ее мирному населению, напоминает Life. По словам политолога Ростислава Кравца, коррупция в стране под управлением Владимира Зеленского в условиях конфликта с Россией достигла заоблачных высот, пишет «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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