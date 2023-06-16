Зам Резникова попался на краже миллиарда гривен у Минобороны Украины за время СВО

СБУ поймала чиновников Минобороны Украины на воровстве с начала СВО

16 июня 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Украинские чиновники присваивали часть денег с закупки снаряжения для ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) поймала бывшего замминистра обороны страны и его подчиненного на присвоении более миллиарда гривен с момента начала российской спецоперации. Об этом говорится в сообщении СБУ. «СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра обороны Украины и его подчиненному, которые присвоили из бюджета более миллиарда гривен. <…> Чиновники причастны к хищению бюджетных денег на закупке бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ, выполняющих боевые задачи на фронте», — заявили в службе безопасности. Уточняется, что они из-за рубежа закупили порядка трех тысяч бронежилетов более, чем на 130 миллионов гривен. При этом участники сделки присвоили больше 100 миллионов гривен из этой сделки. Ранее в российском Минобороны заявляли, что чиновники военных администраций на Украине присваивают себе гумпомощь для гражданских, после чего перепродают ее мирному населению, напоминает Life . По словам политолога Ростислава Кравца, коррупция в стране под управлением Владимира Зеленского в условиях конфликта с Россией достигла заоблачных высот, пишет «Федеральное агентство новостей».

Служба безопасности Украины (СБУ) поймала бывшего замминистра обороны страны и его подчиненного на присвоении более миллиарда гривен с момента начала российской спецоперации. Об этом говорится в сообщении СБУ. «СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра обороны Украины и его подчиненному, которые присвоили из бюджета более миллиарда гривен. <…> Чиновники причастны к хищению бюджетных денег на закупке бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ, выполняющих боевые задачи на фронте», — заявили в службе безопасности. Уточняется, что они из-за рубежа закупили порядка трех тысяч бронежилетов более, чем на 130 миллионов гривен. При этом участники сделки присвоили больше 100 миллионов гривен из этой сделки. Ранее в российском Минобороны заявляли, что чиновники военных администраций на Украине присваивают себе гумпомощь для гражданских, после чего перепродают ее мирному населению, напоминает Life. По словам политолога Ростислава Кравца, коррупция в стране под управлением Владимира Зеленского в условиях конфликта с Россией достигла заоблачных высот, пишет «Федеральное агентство новостей».