Путин: Россия не пытается избавиться от доллара в своей экономике

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Россия никогда не пыталась дедолларизировать мировую экономику, заявил Путин Фото:

Россия никогда не пыталась вывести доллары из оборота своей экономики. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики. И никогда не было цели провести дедолларизацию мировой экономики», — заявил Владимир Путин в ответ на соответствующий вопрос, передает корреспондент URA.RU.

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Россия никогда не пыталась вывести доллары из оборота своей экономики. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики. И никогда не было цели провести дедолларизацию мировой экономики», — заявил Владимир Путин в ответ на соответствующий вопрос, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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