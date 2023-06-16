Путин: Россия не пытается избавиться от доллара в своей экономике 16 июня 2023 в 19:17 Размер текста - 17 + Россия никогда не пыталась дедолларизировать мировую экономику, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия никогда не пыталась вывести доллары из оборота своей экономики. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики. И никогда не было цели провести дедолларизацию мировой экономики», — заявил Владимир Путин в ответ на соответствующий вопрос, передает корреспондент URA.RU. Россия никогда не пыталась вывести доллары из оборота своей экономики. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики. И никогда не было цели провести дедолларизацию мировой экономики», — заявил Владимир Путин в ответ на соответствующий вопрос, передает корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям