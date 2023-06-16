Путин раскрыл, что будет с истребителями F-16, если они окажутся у ВСУ

Путин: истребители F-16 будут уничтожены, как и танки Leopard
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что истребители F-16 будут уничтожены, как и другая западная техника Фото:
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XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Западные истребители F-16, в случае поставок Киеву, будут уничтожены так же, как немецкие танки Leopard. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Идут поставки [западной] военной техники, тяжелой техники. <…> На одном участке предпринимаются попытки силами двух рот при поддержке пяти танков, на другом… танки горят, несколько танков уничтожено. <…> В том числе Leopard. Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнения нет», — сказал Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Также российский лидер подчеркнул, что есть серьезная опасность втягивания НАТО в украинский конфликт. Если самолеты F-16 расположат за украинской границей, Россия будет вынуждена посмотреть, какие средства противник использует против Москвы.

Ранее стало известно, что Запад намерен предоставить Киеву истребители F-16. Однако позже сообщалось, что западные союзники далеки от скорых поставок самолетов украинской стороне, пишет деловое издание «Взгляд».

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Западные истребители F-16, в случае поставок Киеву, будут уничтожены так же, как немецкие танки Leopard. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Идут поставки [западной] военной техники, тяжелой техники. <…> На одном участке предпринимаются попытки силами двух рот при поддержке пяти танков, на другом… танки горят, несколько танков уничтожено. <…> В том числе Leopard. Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнения нет», — сказал Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также российский лидер подчеркнул, что есть серьезная опасность втягивания НАТО в украинский конфликт. Если самолеты F-16 расположат за украинской границей, Россия будет вынуждена посмотреть, какие средства противник использует против Москвы. Ранее стало известно, что Запад намерен предоставить Киеву истребители F-16. Однако позже сообщалось, что западные союзники далеки от скорых поставок самолетов украинской стороне, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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