Путин раскрыл, что будет с истребителями F-16, если они окажутся у ВСУ Путин: истребители F-16 будут уничтожены, как и танки Leopard 16 июня 2023 в 19:34 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что истребители F-16 будут уничтожены, как и другая западная техника Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Западные истребители F-16, в случае поставок Киеву, будут уничтожены так же, как немецкие танки Leopard. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Идут поставки [западной] военной техники, тяжелой техники. <…> На одном участке предпринимаются попытки силами двух рот при поддержке пяти танков, на другом… танки горят, несколько танков уничтожено. <…> В том числе Leopard. Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнения нет», — сказал Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также российский лидер подчеркнул, что есть серьезная опасность втягивания НАТО в украинский конфликт. Если самолеты F-16 расположат за украинской границей, Россия будет вынуждена посмотреть, какие средства противник использует против Москвы. Ранее стало известно, что Запад намерен предоставить Киеву истребители F-16. Однако позже сообщалось, что западные союзники далеки от скорых поставок самолетов украинской стороне, пишет деловое издание «Взгляд». Западные истребители F-16, в случае поставок Киеву, будут уничтожены так же, как немецкие танки Leopard. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Идут поставки [западной] военной техники, тяжелой техники. <…> На одном участке предпринимаются попытки силами двух рот при поддержке пяти танков, на другом… танки горят, несколько танков уничтожено. <…> В том числе Leopard. Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнения нет», — сказал Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также российский лидер подчеркнул, что есть серьезная опасность втягивания НАТО в украинский конфликт. Если самолеты F-16 расположат за украинской границей, Россия будет вынуждена посмотреть, какие средства противник использует против Москвы. Ранее стало известно, что Запад намерен предоставить Киеву истребители F-16. Однако позже сообщалось, что западные союзники далеки от скорых поставок самолетов украинской стороне, пишет деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям