Терпапевт развеяла миф об эффективности зеленки

Терпапевт Милинис: зеленка имеет токсичные и канцерогенные компоненты

16 июня 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

Зеленка может привести к химическому ожогу, что замедлит заживление ран, сказала Алисия Милинис Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Зеленка не является действительно эффективным средством для обработки ран, а в ряде случаев она вовсе может быть опасной. Об этом заявила врач-терапевт Алисия Милинис. «Зеленка — пожалуй, самое известное среди россиян средство первой помощи при мелких ранах и ссадинах. Однако назвать его действительно эффективным сложно, а в ряде случаев оно может быть и вовсе опасным. <…> Кроме того, есть данные о токсичности и канцерогенности компонентов этого антисептика», — заявила Алисия Милинис в интервью Sport24 . Также специалист отметила, что из-за содержания этилового спирта в растворе, есть риск пересушить кожу и вызвать химический ожог, что замедлит процесс заживления раны. Кроме того, врач заявила, что не стоит смазывать зеленкой воспаления при ветряной оспе, так как можно пропустить появление нагноений в результате присоединения бактериальной инфекции. При таких воспалениях эффективнее будет использовать средства на основе цинка.

Зеленка не является действительно эффективным средством для обработки ран, а в ряде случаев она вовсе может быть опасной. Об этом заявила врач-терапевт Алисия Милинис. «Зеленка — пожалуй, самое известное среди россиян средство первой помощи при мелких ранах и ссадинах. Однако назвать его действительно эффективным сложно, а в ряде случаев оно может быть и вовсе опасным. <…> Кроме того, есть данные о токсичности и канцерогенности компонентов этого антисептика», — заявила Алисия Милинис в интервью Sport24. Также специалист отметила, что из-за содержания этилового спирта в растворе, есть риск пересушить кожу и вызвать химический ожог, что замедлит процесс заживления раны. Кроме того, врач заявила, что не стоит смазывать зеленкой воспаления при ветряной оспе, так как можно пропустить появление нагноений в результате присоединения бактериальной инфекции. При таких воспалениях эффективнее будет использовать средства на основе цинка.