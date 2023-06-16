Терпапевт развеяла миф об эффективности зеленки

Терпапевт Милинис: зеленка имеет токсичные и канцерогенные компоненты
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Научная разработка сотрудников Уральского медицинского университета. Екатеринбург, аптека, класс, химия, фармацевт, химическая лаборатория, провизор
Зеленка может привести к химическому ожогу, что замедлит заживление ран, сказала Алисия Милинис Фото:

Зеленка не является действительно эффективным средством для обработки ран, а в ряде случаев она вовсе может быть опасной. Об этом заявила врач-терапевт Алисия Милинис.

«Зеленка — пожалуй, самое известное среди россиян средство первой помощи при мелких ранах и ссадинах. Однако назвать его действительно эффективным сложно, а в ряде случаев оно может быть и вовсе опасным. <…> Кроме того, есть данные о токсичности и канцерогенности компонентов этого антисептика», — заявила Алисия Милинис в интервью Sport24.

Также специалист отметила, что из-за содержания этилового спирта в растворе, есть риск пересушить кожу и вызвать химический ожог, что замедлит процесс заживления раны. Кроме того, врач заявила, что не стоит смазывать зеленкой воспаления при ветряной оспе, так как можно пропустить появление нагноений в результате присоединения бактериальной инфекции. При таких воспалениях эффективнее будет использовать средства на основе цинка.

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Зеленка не является действительно эффективным средством для обработки ран, а в ряде случаев она вовсе может быть опасной. Об этом заявила врач-терапевт Алисия Милинис. «Зеленка — пожалуй, самое известное среди россиян средство первой помощи при мелких ранах и ссадинах. Однако назвать его действительно эффективным сложно, а в ряде случаев оно может быть и вовсе опасным. <…> Кроме того, есть данные о токсичности и канцерогенности компонентов этого антисептика», — заявила Алисия Милинис в интервью Sport24. Также специалист отметила, что из-за содержания этилового спирта в растворе, есть риск пересушить кожу и вызвать химический ожог, что замедлит процесс заживления раны. Кроме того, врач заявила, что не стоит смазывать зеленкой воспаления при ветряной оспе, так как можно пропустить появление нагноений в результате присоединения бактериальной инфекции. При таких воспалениях эффективнее будет использовать средства на основе цинка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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