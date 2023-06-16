В Екатеринбурге появится масштабный спортивный комплекс

Спорткомплекс построят на восьмом километре Московского тракта (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Екатеринбурге на восьмом километре Московского тракта появится масштабный спортивный комплекс для занятий взрослых и детей от 12 лет. Об этом URA.RU сообщил представитель компании, занимающейся строительством комплекса.

«Через дорогу от Широкореченского кладбища на восьмом километре Московского тракта появится спортивный комплекс. Он будет предназначен для взрослых и детей с 12 лет», — заявили в компании. Улицу, на которой будет находиться комплекс, отремонтируют и благоустроят.

Спортивный комплекс, по данным источника URA.RU, будет состоять из нескольких секций. «В комплексе смогут проводить соревнования, на которых будут участвовать 100-150 человек», — добавил собеседник агентства. Рядом с комплексом жилые дома возводить не будут.

Ранее в Екатеринбурге после масштабной реконструкции официально открылся стадион «Калининец». Позднее его признали одним из лучших спортивных объектов в России.