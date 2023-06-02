Уникальный объект, реконструированный к 300-летию Екатеринбурга, признали лучшим в РФ. Фото

Екатеринбургский стадион «Калининец» признали одним из лучших в РФ

03 июня 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Стадион «Калининец» признали одним из лучших в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стадион «Калининец», который после масштабной реконструкции открыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, признан Всероссийской Федерацией легкой атлетики (ВФЛА) одним из лучших в России. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «Реконструированный при поддержке Евгения Куйвашева стадион „Калининец“ признан ВФЛА одним из лучших в стране», — пишет ДИП в Telegram. Олимпийский чемпион и главный тренер сборных команд РФ по легкой атлетике Юрий Борзаковский отметил, что стадион уникален тем, что имеет девять дорожек и расположенные рядом разминочные арены. На стадионе в выходные проходят чемпионат и первенство Уральского федерального округа среди спортсменов до 23 лет по легкой атлетике из шести регионов РФ. Всего будут разыграны 85 комплектов наград. Соревнования станут тестом для всех служб стадиона перед первенством России среди юниоров и юниорок до 23 лет. В огромный спортивный комплекс входят бассейн, хоккейный корт, площадки для бокса и футбола, легкоатлетический стадион. Открытие стадиона «Калининец» после реконструкции состоялось 1 июня. Фото: telegram-канал ДИПа Фото: telegram-канал ДИПа Фото: telegram-канал ДИПа Фото: telegram-канал ДИПа Фото: telegram-канал ДИПа

Стадион «Калининец», который после масштабной реконструкции открыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, признан Всероссийской Федерацией легкой атлетики (ВФЛА) одним из лучших в России. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «Реконструированный при поддержке Евгения Куйвашева стадион „Калининец“ признан ВФЛА одним из лучших в стране», — пишет ДИП в Telegram. Олимпийский чемпион и главный тренер сборных команд РФ по легкой атлетике Юрий Борзаковский отметил, что стадион уникален тем, что имеет девять дорожек и расположенные рядом разминочные арены. На стадионе в выходные проходят чемпионат и первенство Уральского федерального округа среди спортсменов до 23 лет по легкой атлетике из шести регионов РФ. Всего будут разыграны 85 комплектов наград. Соревнования станут тестом для всех служб стадиона перед первенством России среди юниоров и юниорок до 23 лет. В огромный спортивный комплекс входят бассейн, хоккейный корт, площадки для бокса и футбола, легкоатлетический стадион. Открытие стадиона «Калининец» после реконструкции состоялось 1 июня.