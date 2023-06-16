Сальдо захотел создать новый федеральный округ

17 июня 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

Сальдо считает, что решение о создании нового округа за правительством и президентом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России целесообразно создать новый федеральный округ для новых регионов страны. С таким предложением выступил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «На мой взгляд <…> было бы целесообразно в дальнейшем, судя по логистической, транспортной близости, законодательству особого (экономического) режима, который сейчас будет вводиться, создать новый округ», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, однако, что окончательное решение в этом вопросе остается за правительством и президентом. После проведения референдумов в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих регионов проголосовали за вхождение в состав страны.

В России целесообразно создать новый федеральный округ для новых регионов страны. С таким предложением выступил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «На мой взгляд <…> было бы целесообразно в дальнейшем, судя по логистической, транспортной близости, законодательству особого (экономического) режима, который сейчас будет вводиться, создать новый округ», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, однако, что окончательное решение в этом вопросе остается за правительством и президентом. После проведения референдумов в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих регионов проголосовали за вхождение в состав страны.