Сальдо захотел создать новый федеральный округ

В России целесообразно создать новый федеральный округ для новых регионов страны. С таким предложением выступил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«На мой взгляд <…> было бы целесообразно в дальнейшем, судя по логистической, транспортной близости, законодательству особого (экономического) режима, который сейчас будет вводиться, создать новый округ», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, однако, что окончательное решение в этом вопросе остается за правительством и президентом.
После проведения референдумов в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих регионов проголосовали за вхождение в состав страны.
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