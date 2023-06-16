16 июня 2023

Сальдо захотел создать новый федеральный округ

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
Сальдо считает, что решение о создании нового округа за правительством и президентом Фото:

В России целесообразно создать новый федеральный округ для новых регионов страны. С таким предложением выступил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«На мой взгляд <…> было бы целесообразно в дальнейшем, судя по логистической, транспортной близости, законодательству особого (экономического) режима, который сейчас будет вводиться, создать новый округ», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, однако, что окончательное решение в этом вопросе остается за правительством и президентом.

После проведения референдумов в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих регионов проголосовали за вхождение в состав страны.

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В России целесообразно создать новый федеральный округ для новых регионов страны. С таким предложением выступил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «На мой взгляд <…> было бы целесообразно в дальнейшем, судя по логистической, транспортной близости, законодательству особого (экономического) режима, который сейчас будет вводиться, создать новый округ», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, однако, что окончательное решение в этом вопросе остается за правительством и президентом. После проведения референдумов в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих регионов проголосовали за вхождение в состав страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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