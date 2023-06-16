В Екатеринбурге машина сбила двухлетнего мальчика на пешеходном переходе

В Екатеринбурге женщина за рулем Chevrolet Klan сбила двухлетнего мальчика на пешеходном переходе. Как сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга, ребенок госпитализирован с травмами.
«ДТП произошло на улице Чемпионов, 3. Водитель Chevrolet Klan допустила наезд на пешехода, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП двухлетний мальчик с переломом ноги доставлен в больницу», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Екатеринбурга.
По информации ведомства, за рулем иномарки находилась 29-летняя женщина с восьмилетним стажем вождения. Она привлекалась к административной ответственности восемь раз.
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