В Екатеринбурге машина сбила двухлетнего мальчика на пешеходном переходе

17 июня 2023 в 09:07 Размер текста - 17 +

Мальчик госпитализирован с переломом ноги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге женщина за рулем Chevrolet Klan сбила двухлетнего мальчика на пешеходном переходе. Как сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга, ребенок госпитализирован с травмами. «ДТП произошло на улице Чемпионов, 3. Водитель Chevrolet Klan допустила наезд на пешехода, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП двухлетний мальчик с переломом ноги доставлен в больницу», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Екатеринбурга. По информации ведомства, за рулем иномарки находилась 29-летняя женщина с восьмилетним стажем вождения. Она привлекалась к административной ответственности восемь раз.

В Екатеринбурге женщина за рулем Chevrolet Klan сбила двухлетнего мальчика на пешеходном переходе. Как сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга, ребенок госпитализирован с травмами. «ДТП произошло на улице Чемпионов, 3. Водитель Chevrolet Klan допустила наезд на пешехода, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП двухлетний мальчик с переломом ноги доставлен в больницу», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Екатеринбурга. По информации ведомства, за рулем иномарки находилась 29-летняя женщина с восьмилетним стажем вождения. Она привлекалась к административной ответственности восемь раз.