Тюменца задержали за драку в баре

17 июня 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Задержанный признал свою вину в нападении на посетителя бара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция в Тюмени задержала местного жителя, который подозревается в нападении на посетителя бара на улице Максима Горького. Об этом сообщили в управлении МВД по Тюменской области. «За медицинской помощью обратился тюменец 1995 года рождения, который получил перелом носа. Потерпевший рассказал, что ночью у него произошел конфликт с посетителем одного из баров на улице Максима Горького, тот ударил его кулаком по лицу. По подозрению в преступлении задержан тюменец 1997 года рождения», — сообщается на сайте УМВД по Тюменской области. По данным полиции, задержанный признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Полиция в Тюмени задержала местного жителя, который подозревается в нападении на посетителя бара на улице Максима Горького. Об этом сообщили в управлении МВД по Тюменской области. «За медицинской помощью обратился тюменец 1995 года рождения, который получил перелом носа. Потерпевший рассказал, что ночью у него произошел конфликт с посетителем одного из баров на улице Максима Горького, тот ударил его кулаком по лицу. По подозрению в преступлении задержан тюменец 1997 года рождения», — сообщается на сайте УМВД по Тюменской области. По данным полиции, задержанный признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.