В Роспотребнадзоре проверили воду у берегов Крыма после подрыва Каховской ГЭС

Вода у западного побережья Крыма не имеет отклонений от нормы, которые могли бы быть из-за затопления и разрушения Каховской ГЭС. Такие выводы сделала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская.
«На сегодняшний день отклонений в пробах морской воды на территории Черноморского, Раздольненского районов и Евпатории не зафиксировано [после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС]», — рассказала Пеньковская. Ее слова передает РИА Новости. Она уточнила, что Роспотребнадзор усилил мониторинг воды после ЧП на Каховской ГЭС.
Украина разрушила ГЭС в Херсонской области 6 июня. Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил о 25 погибших из-за наводнения. Доктор технических наук Михаил Болгов рассказал, что загрязняющие вещества в воде из-за подрыва вряд ли дойдут до черноморских курортов России.
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