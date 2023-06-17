В Роспотребнадзоре проверили воду у берегов Крыма после подрыва Каховской ГЭС

Роспотребнадзор: ЧП на Каховской ГЭС не вызвало загрязнений морской воды у берегов Крыма

17 июня 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Вода у берегов Крыма находится в пределах нормы, рассказала Наталья Пеньковская Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Вода у западного побережья Крыма не имеет отклонений от нормы, которые могли бы быть из-за затопления и разрушения Каховской ГЭС. Такие выводы сделала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская. «На сегодняшний день отклонений в пробах морской воды на территории Черноморского, Раздольненского районов и Евпатории не зафиксировано [после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС]», — рассказала Пеньковская. Ее слова передает РИА Новости. Она уточнила, что Роспотребнадзор усилил мониторинг воды после ЧП на Каховской ГЭС. Украина разрушила ГЭС в Херсонской области 6 июня. Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил о 25 погибших из-за наводнения. Доктор технических наук Михаил Болгов рассказал, что загрязняющие вещества в воде из-за подрыва вряд ли дойдут до черноморских курортов России.

Вода у западного побережья Крыма не имеет отклонений от нормы, которые могли бы быть из-за затопления и разрушения Каховской ГЭС. Такие выводы сделала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская. «На сегодняшний день отклонений в пробах морской воды на территории Черноморского, Раздольненского районов и Евпатории не зафиксировано [после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС]», — рассказала Пеньковская. Ее слова передает РИА Новости. Она уточнила, что Роспотребнадзор усилил мониторинг воды после ЧП на Каховской ГЭС. Украина разрушила ГЭС в Херсонской области 6 июня. Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил о 25 погибших из-за наводнения. Доктор технических наук Михаил Болгов рассказал, что загрязняющие вещества в воде из-за подрыва вряд ли дойдут до черноморских курортов России.