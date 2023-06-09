Доктор наук объяснил, как прорыв на Каховской ГЭС отразится на курортах Черного моря

Доктор наук Болгов: загрязнения из-за воды с Каховской ГЭС вряд ли достигнут курортов России
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Российские курорты не пострадают из-за подрыва Каховской ГЭС, сообщил Михаил Болгов Фото:
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Загрязняющие вещества в воде из-за подрыва Каховской ГЭС вряд ли дойдут до черноморских курортов России. Таким мнением поделился доктор технических наук Михаил Болгов.

«Какая-то часть [загрязняющих веществ из-за подрыва Каховской ГЭС] выйдет в море и продолжит циркулировать. <…>. До наших черноморских курортов это дойдет вряд ли», — рассказал Болгов РБК. Он уточнил, что существует риск загрязнения прибрежной полосы Черного моря и Одессы, однако дальше вещества перехватят другие крупные реки. По его словам, это минимизирует угрозу для российских курортов.

Каховская ГЭС была разрушена Украиной утром 6 июня. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, в атаке виноват Запад, передает телеканал 360. В ООН заявили, что ситуация после разрушения ГЭС продолжит ухудшаться, пишет «Национальная служба новостей».

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Загрязняющие вещества в воде из-за подрыва Каховской ГЭС вряд ли дойдут до черноморских курортов России. Таким мнением поделился доктор технических наук Михаил Болгов. «Какая-то часть [загрязняющих веществ из-за подрыва Каховской ГЭС] выйдет в море и продолжит циркулировать. <…>. До наших черноморских курортов это дойдет вряд ли», — рассказал Болгов РБК. Он уточнил, что существует риск загрязнения прибрежной полосы Черного моря и Одессы, однако дальше вещества перехватят другие крупные реки. По его словам, это минимизирует угрозу для российских курортов. Каховская ГЭС была разрушена Украиной утром 6 июня. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, в атаке виноват Запад, передает телеканал 360. В ООН заявили, что ситуация после разрушения ГЭС продолжит ухудшаться, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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