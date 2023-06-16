Возросло число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС

Число жертв после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 25 человек. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Количество погибших от разрушения Каховской ГЭС достигло отметки в 25 человек», — передает слова Сальдо РИА Новости. Он добавил, что 17 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.
Ранее стало известно, что родным погибших в результате наводнения после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области будут выплачены компенсации в размере одного миллиона рублей. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Украина совершила нападение на Каховскую ГЭС с целью перегруппировки своих вооруженных сил и причинения гуманитарного ущерба, передает «Общественное телевидение России»
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