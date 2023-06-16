Возросло число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС

Сальдо: количество погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 25 человек

16 июня 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Еще 17 человек считаются пропавшими без вести, заявил Владимир Сальдо Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Число жертв после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 25 человек. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Количество погибших от разрушения Каховской ГЭС достигло отметки в 25 человек», — передает слова Сальдо РИА Новости. Он добавил, что 17 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Ранее стало известно, что родным погибших в результате наводнения после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области будут выплачены компенсации в размере одного миллиона рублей. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Украина совершила нападение на Каховскую ГЭС с целью перегруппировки своих вооруженных сил и причинения гуманитарного ущерба, передает «Общественное телевидение России»

Число жертв после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 25 человек. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Количество погибших от разрушения Каховской ГЭС достигло отметки в 25 человек», — передает слова Сальдо РИА Новости. Он добавил, что 17 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Ранее стало известно, что родным погибших в результате наводнения после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области будут выплачены компенсации в размере одного миллиона рублей. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Украина совершила нападение на Каховскую ГЭС с целью перегруппировки своих вооруженных сил и причинения гуманитарного ущерба, передает «Общественное телевидение России»