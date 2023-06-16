16 июня 2023

В аэропорту Тюмени пассажирский самолет столкнулся со столбом

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Курчатов». Челябинск, аэропорт, самолет
Самолет задел столб при буксировке со стоянки Фото:

В аэропорту Рощино пассажирский самолет, который должен был лететь из Тюмени в Бишкек, столкнулся с сервисным столбом при подготовке ко взлету. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, сообщили в Центральном межрайонном следственном управлении на транспорте СК России.

«Утром 17 июня в аэропорту Рощино при подготовительной буксировке к взлету самолет Boeing 737-800 сообщением Тюмень — Бишкек получил повреждение заканцовки левого полукрыла при соприкосновении с сервисным столбом. На борту самолета находились 134 пассажира, из них — 28 детей. Пострадавших нет, рейс задержан», — говорится в сообщении ведомства.

Ведется проверка на предмет нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного судна. В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что самолет принадлежит авиакомпании Nordwind Airlines. Вылета ожидают 143 пассажира, в том числе девять детей. Планируемое время вылета — 16:45.

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В аэропорту Рощино пассажирский самолет, который должен был лететь из Тюмени в Бишкек, столкнулся с сервисным столбом при подготовке ко взлету. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, сообщили в Центральном межрайонном следственном управлении на транспорте СК России. «Утром 17 июня в аэропорту Рощино при подготовительной буксировке к взлету самолет Boeing 737-800 сообщением Тюмень — Бишкек получил повреждение заканцовки левого полукрыла при соприкосновении с сервисным столбом. На борту самолета находились 134 пассажира, из них — 28 детей. Пострадавших нет, рейс задержан», — говорится в сообщении ведомства. Ведется проверка на предмет нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного судна. В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что самолет принадлежит авиакомпании Nordwind Airlines. Вылета ожидают 143 пассажира, в том числе девять детей. Планируемое время вылета — 16:45.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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