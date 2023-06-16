В аэропорту Тюмени пассажирский самолет столкнулся со столбом

Самолет задел столб при буксировке со стоянки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Рощино пассажирский самолет, который должен был лететь из Тюмени в Бишкек, столкнулся с сервисным столбом при подготовке ко взлету. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, сообщили в Центральном межрайонном следственном управлении на транспорте СК России.

«Утром 17 июня в аэропорту Рощино при подготовительной буксировке к взлету самолет Boeing 737-800 сообщением Тюмень — Бишкек получил повреждение заканцовки левого полукрыла при соприкосновении с сервисным столбом. На борту самолета находились 134 пассажира, из них — 28 детей. Пострадавших нет, рейс задержан», — говорится в сообщении ведомства.

Ведется проверка на предмет нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного судна. В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что самолет принадлежит авиакомпании Nordwind Airlines. Вылета ожидают 143 пассажира, в том числе девять детей. Планируемое время вылета — 16:45.