Движение будет перекрыто до 23:00
В Салехарде (ЯНАО) в субботу перекроют движение транспорта из-за проведения общегородского школьного выпускного. Об этом сообщили в ОМВД по Салехарду.
«В связи с проведением общегородского выпускного будет перекрыто движение возле ЦКиС „Геолог“. Перекрытие — с 15:00 до 18:30 и с 20:30 до 23:00», — сообщается в паблике ОМВД по Салехарду в соцсети «ВКонтакте».
Водителей просят быть внимательными при планировании маршрутов. Общегородской выпускной для одиннадцатиклассников проходит в Салехарде впервые.
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