В Салехарде перекроют движение из-за общегородского выпускного. Карта

17 июня 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Движение будет перекрыто до 23:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) в субботу перекроют движение транспорта из-за проведения общегородского школьного выпускного. Об этом сообщили в ОМВД по Салехарду. «В связи с проведением общегородского выпускного будет перекрыто движение возле ЦКиС „Геолог“. Перекрытие — с 15:00 до 18:30 и с 20:30 до 23:00», — сообщается в паблике ОМВД по Салехарду в соцсети «ВКонтакте». Водителей просят быть внимательными при планировании маршрутов. Общегородской выпускной для одиннадцатиклассников проходит в Салехарде впервые. Карта: ОМВД по Салехарду

В Салехарде (ЯНАО) в субботу перекроют движение транспорта из-за проведения общегородского школьного выпускного. Об этом сообщили в ОМВД по Салехарду. «В связи с проведением общегородского выпускного будет перекрыто движение возле ЦКиС „Геолог“. Перекрытие — с 15:00 до 18:30 и с 20:30 до 23:00», — сообщается в паблике ОМВД по Салехарду в соцсети «ВКонтакте». Водителей просят быть внимательными при планировании маршрутов. Общегородской выпускной для одиннадцатиклассников проходит в Салехарде впервые.