16 июня 2023
15 июня 2023

В Салехарде перекроют движение из-за общегородского выпускного. Карта

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Проезд кортежа президента России Владимира Путина по улицам Екатеринбурга. Екатеринбург , регулировщик, дпс, гаи, дорожное движение
Движение будет перекрыто до 23:00 Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в субботу перекроют движение транспорта из-за проведения общегородского школьного выпускного. Об этом сообщили в ОМВД по Салехарду.

«В связи с проведением общегородского выпускного будет перекрыто движение возле ЦКиС „Геолог“. Перекрытие — с 15:00 до 18:30 и с 20:30 до 23:00», — сообщается в паблике ОМВД по Салехарду в соцсети «ВКонтакте».

Водителей просят быть внимательными при планировании маршрутов. Общегородской выпускной для одиннадцатиклассников проходит в Салехарде впервые.

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В Салехарде (ЯНАО) в субботу перекроют движение транспорта из-за проведения общегородского школьного выпускного. Об этом сообщили в ОМВД по Салехарду. «В связи с проведением общегородского выпускного будет перекрыто движение возле ЦКиС „Геолог“. Перекрытие — с 15:00 до 18:30 и с 20:30 до 23:00», — сообщается в паблике ОМВД по Салехарду в соцсети «ВКонтакте». Водителей просят быть внимательными при планировании маршрутов. Общегородской выпускной для одиннадцатиклассников проходит в Салехарде впервые.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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