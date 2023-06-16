Подросток утонул на карьере в Челябинской области

Погибший юноша отдыхал на природе с друзьями Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) на карьере утонул 17-летний юноша. По предварительной информации, он отдыхал на природе с компанией друзей.

«Следственные органы проводят проверку по факту гибели 17-летнего юноши на карьере в Копейске. Предварительно, он находился там с друзьями, зашел глубоко в воду», — сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по Челябинской области.

В соцсетях местные жители пишут, что трагедия произошла на пляже «Пески». Тело погибшего со дна доставали водолазы.