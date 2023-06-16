16 июня 2023

Подросток утонул на карьере в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная реки Кама. Пермь, река кама, дикий пляж, отдых на реке, стихийный пляж
Погибший юноша отдыхал на природе с друзьями Фото:

В Копейске (Челябинская область) на карьере утонул 17-летний юноша. По предварительной информации, он отдыхал на природе с компанией друзей.

«Следственные органы проводят проверку по факту гибели 17-летнего юноши на карьере в Копейске. Предварительно, он находился там с друзьями, зашел глубоко в воду», — сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по Челябинской области.

В соцсетях местные жители пишут, что трагедия произошла на пляже «Пески». Тело погибшего со дна доставали водолазы.

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В Копейске (Челябинская область) на карьере утонул 17-летний юноша. По предварительной информации, он отдыхал на природе с компанией друзей. «Следственные органы проводят проверку по факту гибели 17-летнего юноши на карьере в Копейске. Предварительно, он находился там с друзьями, зашел глубоко в воду», — сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по Челябинской области. В соцсетях местные жители пишут, что трагедия произошла на пляже «Пески». Тело погибшего со дна доставали водолазы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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