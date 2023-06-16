16 июня 2023

В Челябинске отец убил дочь и пытался совершить суицид

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП по ул.Щербакова 36. Пермь, следственный комитет, следователь, ск, преступление
На месте происшествия работают оперативные службы Фото:

Житель Челябинска убил десятилетнюю дочь, после чего попытался совершить суицид. По данным источника в правоохранительных органах, это случилось в Центральном районе.

«В Центральном районе Челябинска около 10 утра мужчина убил дочь и покончил с собой. Девочке было 10 лет», — пишет 74.ru со ссылкой на источник.

Уточняется, что на месте инцидента работают оперативники. По информации источника URA.RU, отец девочки выжил. В СУ СКР по Челябинской области готовят комментарий по поводу случившегося. Он будет опубликован, как только поступит.

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Житель Челябинска убил десятилетнюю дочь, после чего попытался совершить суицид. По данным источника в правоохранительных органах, это случилось в Центральном районе. «В Центральном районе Челябинска около 10 утра мужчина убил дочь и покончил с собой. Девочке было 10 лет», — пишет 74.ru со ссылкой на источник. Уточняется, что на месте инцидента работают оперативники. По информации источника URA.RU, отец девочки выжил. В СУ СКР по Челябинской области готовят комментарий по поводу случившегося. Он будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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