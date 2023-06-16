В Челябинске отец убил дочь и пытался совершить суицид

На месте происшествия работают оперативные службы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Челябинска убил десятилетнюю дочь, после чего попытался совершить суицид. По данным источника в правоохранительных органах, это случилось в Центральном районе.

«В Центральном районе Челябинска около 10 утра мужчина убил дочь и покончил с собой. Девочке было 10 лет», — пишет 74.ru со ссылкой на источник.

Уточняется, что на месте инцидента работают оперативники. По информации источника URA.RU, отец девочки выжил. В СУ СКР по Челябинской области готовят комментарий по поводу случившегося. Он будет опубликован, как только поступит.