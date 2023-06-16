16 июня 2023

СК возбудил дело по факту убийства девочки в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства девятилетней девочки в Челябинске, в котором подозревается ее отец. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ („Убийство малолетнего или лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии“). Погибшая закончила второй класс школы, в феврале ей исполнилось девять лет», — рассказал источник URA.RU.

По информации источника, мужчина страдал воспалительным заболеванием печени. Из-за обострения болезни у него появились мысли о самоубийстве. Накануне происшествия он предлагал супруге вместе совершить суицид. Когда супруга ушла на ночное дежурство, мужчина зарезал дочь, после чего пытался покончить с собой. Сейчас он находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Центральном районе Челябинска. СУ СКР по Челябинской области готовит комментарий по происшествию.

Обновление от 14:50. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области сообщили, что уголовное дело расследуется. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства девятилетней девочки в Челябинске, в котором подозревается ее отец. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ („Убийство малолетнего или лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии“). Погибшая закончила второй класс школы, в феврале ей исполнилось девять лет», — рассказал источник URA.RU. По информации источника, мужчина страдал воспалительным заболеванием печени. Из-за обострения болезни у него появились мысли о самоубийстве. Накануне происшествия он предлагал супруге вместе совершить суицид. Когда супруга ушла на ночное дежурство, мужчина зарезал дочь, после чего пытался покончить с собой. Сейчас он находится в реанимации. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Центральном районе Челябинска. СУ СКР по Челябинской области готовит комментарий по происшествию. Обновление от 14:50. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области сообщили, что уголовное дело расследуется. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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