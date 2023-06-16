СК возбудил дело по факту убийства девочки в Челябинске

Дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства девятилетней девочки в Челябинске, в котором подозревается ее отец. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ („Убийство малолетнего или лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии“). Погибшая закончила второй класс школы, в феврале ей исполнилось девять лет», — рассказал источник URA.RU.

По информации источника, мужчина страдал воспалительным заболеванием печени. Из-за обострения болезни у него появились мысли о самоубийстве. Накануне происшествия он предлагал супруге вместе совершить суицид. Когда супруга ушла на ночное дежурство, мужчина зарезал дочь, после чего пытался покончить с собой. Сейчас он находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Центральном районе Челябинска. СУ СКР по Челябинской области готовит комментарий по происшествию.

Обновление от 14:50. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области сообщили, что уголовное дело расследуется. Выясняются все обстоятельства произошедшего.