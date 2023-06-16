В Салехарде иномарка сбила пенсионера, переходившего дорогу

Пострадавшему оказана медицинская помощь
В Салехарде (ЯНАО) Toyota сбила пенсионера, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавший получил ушиб, сообщили в ОМВД России по Салехарду.
«В субботу около 13:35 у дома №9 по улице Свердлова водитель за рулем Toyota совершил наезд на 83-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил ушиб коленного сустава», — говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
По факту аварии начата проверка. Пешеходов просят пересекать проезжую часть только в установленных местах.
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