16 июня 2023
15 июня 2023

В Салехарде иномарка сбила пенсионера, переходившего дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , неотложка, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Пострадавшему оказана медицинская помощь Фото:

В Салехарде (ЯНАО) Toyota сбила пенсионера, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавший получил ушиб, сообщили в ОМВД России по Салехарду.

«В субботу около 13:35 у дома №9 по улице Свердлова водитель за рулем Toyota совершил наезд на 83-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил ушиб коленного сустава», — говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

По факту аварии начата проверка. Пешеходов просят пересекать проезжую часть только в установленных местах.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) Toyota сбила пенсионера, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавший получил ушиб, сообщили в ОМВД России по Салехарду. «В субботу около 13:35 у дома №9 по улице Свердлова водитель за рулем Toyota совершил наезд на 83-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил ушиб коленного сустава», — говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». По факту аварии начата проверка. Пешеходов просят пересекать проезжую часть только в установленных местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...